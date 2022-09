Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan acuză că gazul din Marea Neagră a fost deja vândut străinilor. ”România este dusă spre dependență”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că gazul care se extrage de la Black Sea Oil & Gas, primul gaz din platforma continentală, deja este vândut străinilor, fiind contractat de grupul Engie, iar acest lucru ar putea genera României probleme, mai ales la iarnă, când vom avea nevoie de mai multe resurse.

"Ca să fie clar tuturor, o parte din gaz a fost vândut pentru că, conform estimărilor, avem rezerve de 150 de miliarde de metri cubi, iar ceea ce se exploatează astăzi este undeva la 3 milioane de metri cubi pe zi, extras din platforma continentală. Este primul gaz extras, asta este partea bună a lucrurilor, grav este că din cauza faptului că ANRE și ANRM nu își fac treaba în România, acest gaz extras, depozitat în depozitele subterane din România, este contractat deja, împotriva legii, împotriva OUG 27 care prevede că drepturile de gestiune pentru tot ceea ce înseamnă extras din subsolul național îl are statul român prin reprezentanții săi, respectiv Romgaz, Transgaz, și abia în cazul în care statul român spune că nu are nevoie de această cantitate de gaz, abia atunci compania respectivă poate face contracte bilaterale pentru a-l întoarce pe piața externă.

Rareș Bogdan: Cineva nu a respectat legea

Din păcate, deja este un contract semnat cu Grupul Engie, care acționează, mă rog, din punct de vedere economic nu ai ce să le reproșezi. Problema este că cineva nu a respectat legea, fie cei care îl extrag, fie cei care l-au achiziționat, sau pur și simplu statul român nu și-a făcut treaba prin reprezentanți cu privire la această chestiune.

Ca să înțelegeți contextul, România extrage cu ajutorul Romgaz din subsolul național 26 de milioane de metri cub de gaz pe zi. România folosește astăzi în lună de toamnă undeva până la 18 milioane de metri cubi pe zi. În perioada de iarnă, în perioada rece, se poate ajunge la un consum care să se ducă spre 60 de milioane de metri cub pe zi sau chiar să urce la 70 de milioane e metri cubi pe zi.

Gazul de care are nevoie România

Asta înseamnă că în afară de gazul extras din subsolul național, de cei 26 milioane de metri cubi, mai există gazul înmagazinat de către Romgaz în depozite și de acolo putem să extragem pe zi 24 de milioane de metri cubi, dar tot rămâne o diferență care trebuie obținută sau din contracte externe, sau din gaz lichefiat.(...) Deci aceste 3 milioane de metri cubi de gaze pe care le extragem prin platforma continentală în mod normal ar trebui să completeze cazul pe care România îl folosește în perioada rece, astfel încât să nu fie nevoită să importe (...) Eu vreau să atrag atenția că România este dusă spre o dependență, e drept, redusă, dar tot dependență se numește, de gazul rusesc, de Gazprom și de companiile afiliate care operează pe piața din Bulgaria sau pe piața austriacă (...) De obicei, vina nu este a celui care ia, ci a celui care îi permite să ia. Vina nu este a companiei Engie care exploatează, este a instituțiilor statului român care nu cheamă la discuții respectivele companii.

"Cine face acest joc ne împinge spre dependența de gazul rusesc"

E bine că extrag gazul, dar important este ca gazul să rămână în România (...) Eu am atras atenția și sper ca statul român să aibă puterea să reacționeze, și ANRE, ANRM, Ministerul Energiei să cheme compania Black Sea Oil & Gas, să cheme compania Engie și să verifice pentru că are acest drept. Nu poți să extragi acest gaz, dar să se bucure de el în perioada rece o altă țară. Nu este deloc în regulă și cred că asta trebuie reglementat foarte repede pentru că cine face acest joc ne împinge într-o dependență, chiar și redusă, de gazul rusesc", a spus Rareș Bogdan, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.