Primii astronauți de pe Lună au susținut că au fost urmăriți de OZN-uri în timp ce erau acolo

Cei mai faimoși doi astronauți ai lumii, Neil Armstrong și Buzz Aldrin, ar fi pretins ambii că au văzut OZN-uri în timp ce se îndreptau spre Lună, scrie Daily Star. În 2005, vorbind la Science Channel, Aldrin a vorbit despre momentul în care echipajul misiunii Apollo 11 din 1969 a văzut obiecte neidentificate în spațiu. Niciunul dintre bărbați nu a făcut niciun comentariu despre extratereștri, ci doar că unele obiecte au fost neidentificate în timpul misiunii lor.

Aldrin a spus: "Exista ceva acolo care, uh, era suficient de aproape pentru a fi observat și ce ar putea fi?... Mike (Collins) a decis că o poate vedea cu telescopul și era capabil să facă asta atunci când era într-o singură poziție, care avea o serie de elipse, dar când a făcut imaginea foarte clară, a văzut ceva în formă L. Asta nu ne-a spus prea multe".

Buzz Aldrin a spus că nu au raportat cele observate pentru că se temea că ar putea pune în pericol misiunea, relatează Hows and Whys.



El a spus: "Acum, evident, noi trei nu aveam de gând să grăbim și să spunem: "Hei, Houston, avem ceva în mișcare alături de noi și nu știm ce este, știi, poți să ne spui ce este?", nu eram pe cale să facem asta pentru că știam că acele transmisii vor fi auzite de tot felul de oameni și cine știe ce ar fi cerut cineva, să ne întoarcem din cauza extratereștrilor sau oricare ar fi fost motivul, așa că nu am făcut asta, dar am decis să-l întrebăm cu precauție pe Houston unde, cât de departe era S-IVB".

De-a lungul timpului ar fi existat rapoarte și despre alte obiecte misterioase văzute în spațiu

Dr David Baker, un om de știință senior de la Apollo 11, a fost de acord cu ideea că echipajul misiunii a văzut ceva și a spus că NASA știa despre obiect.

El a declarat: "A fost evident un obiect zburător neidentificat, dar astfel de obiecte nu erau neobișnuite, iar istoria zborurilor spațiale chiar și pe orbita terestră din anii anteriori a indicat că mai multe echipaje au văzut obiecte".

În 2007, la Larry King Live, Aldrin a spus că el considera că este "unul dintre panourile de separare a navei spațiale de etapa superioară".

Între timp, Armstrong, care a murit în 2012, ar fi făcut afirmații similare. În cuvintele publicate în publicația italiană Avvenire, politicianul și jurnalistul italian Sergio Zavoli, a spus: "Eu (Sergio) l-am intervievat pe Neil Armstrong. Astronautul mi-a mărturisit că în faza finală a abordării satelitului, a văzut un grup de obiecte misterioase în apropiere. La 4.05 am pe 21 iulie 1969, când centrul de control l-a întrebat despre interferența transmisiilor radio – el a răspuns: "Văd obiecte uriașe, arată ca nave spațiale și, ceea ce este mai rău, ne privesc insistent"".



Articolul a fost publicat în septembrie 2022, la doi ani după moartea domnului Zavoli și la 10 ani după moartea lui Armstrong. Afirmațiile lui nu sunt verificate.

Marina SUA recunoaște că deține mai multe videoclipuri cu OZN-uri: Divulgarea acestor informații va dăuna securității naționale

Marina SUA deține videoclipuri cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) – sau fenomene aeriene neidentificate (UAP), după cum preferă să le numească Departamentul de Apărare (DOD) – dar nu va publica filmările pentru că „ar dăuna securității naționale“, a scris un purtător de cuvânt al Marinei.

Admiterea a venit ca răspuns la o solicitare a Legii privind libertatea de informare (FOIA) depusă de site-ul guvernamental de transparență The Black Vault, care a partajat anterior mii de pagini de documente legate de OZN primite prin solicitări FOIA către CIA și alte agenții guvernamentale.

Black Vault a depus cererea FOIA Marinei SUA în aprilie 2020 – la doar o zi după ce Marina a declasificat trei videoclipuri filmate de piloții Marinei care arată obiecte de înaltă tehnologie care se mișcă în moduri aparent imposibile. Black Vault a cerut ca Marina să predea acum toate celelalte videoclipuri legate de UAP.

