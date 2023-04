Primarul Eugen Ion, întrebat de localnici de ce Jurilovca nu devine oraş: Am ridicat standardele în ceea ce priveşte condiţiile de trai

"Jurilovca, în ultimii 10 ani de zile, a reuşit să ridice standardele în ceea ce priveşte condiţiile de trai într-o comunitate. Discutăm mai ales de faptul că am reuşit să asigurăm strictul necesar, cum ar fi apa potabilă 24 din 24. Din cele trei localităţi ale comunei, în două am reuşit să terminăm şi proiectele în ceea ce priveşte canalizarea, cu racordări la gospodăriile cetăţenilor.

Nu în ultimul rând, pe străzile unde am tras aceste utilităţi deja am asfaltat. Urmează un alt proiect pe care îl avem în derulare, şi sperăm ca în august să terminăm de asfaltat restul de străzi din această comună. În momentul de faţă, în ultimii 10 ani, am reuşit să asfaltăm peste 65-70% dintre drumurile comunale. Şi am avut noroc şi de constructori serioşi, că ştim că asta e o problemă mare în România. Oricum, să ştiţi că mai e o chestie. Cu cât dai un termen mai lung de execuţie la o lucrare, cu atât se poate prelungi şi apar problemele. Vedem măriri de preţuri, imposibilitate de a pune în practică proiectele, etc.

Comuna Jurilovca poate îndeplini aceleaşi condiţii ca un orăşel, e drept. Am discutat şi cu localnicii şi m-au întrebat şi ei de ce nu devenim oraş, dar nu cred că ăsta e viitorul comunei Jurilovca. Eu o văd ca pe o comună bine dezvoltată, cu facilităţi, pentru că dacă vrem să păstrăm tradiţiile şi cultura, ele se păstrează parcă altfel când vorbim de comuna Jurilovca. E drept, cu alte standarde. De exemplu, anul acesta am demarat procedura de depunere a documentaţiei pentru a obţine statutul de staţiune turistică de interes local. Şi dacă vom reuşi asta, vom ridica şi standardul în ceea ce înseamnă turismul în Jurilovca", a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

