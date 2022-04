Prima poză cu Maria Sharapova însărcinată. A făcut anunțul de ziua ei - Foto

Sharapova și-a sărbătorit ziua de naștere într-un decor de vis, de unde a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Instagram, că va deveni mamă.

"Începuturi prețioase!!! Să mănânc tort aniversar pentru doi a fost întotdeauna specialitatea mea", a scris Maria Sharapova, alături de poza de mai jos.

FOTO

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Maria Sharapova (@mariasharapova)

Maria Sharapova s-a retras din tenis în urmă cu doi ani. Rusoaica s-a stabilit în SUA, la Los Angeles, unde locuiește alături de logodnicul ei, Alexander Gilkes (42 de ani).

Citește și - Maria Sharapova, motivele pentru care s-a retras din tenis. "Intram pe teren, dar nu ca jucătoare"

Maria Sharapova a dezvăluit de ce s-a retras din tenis.

"Este o întrebare pe care mi-am pus-o de mai multe ori în ultimele luni, înainte de a-mi anunța retragerea. Trebuie să te uiți în interiorul tău și să vezi ce simți, ce îți spune corpul tău și, de asemenea, ceea ce spune mintea ta.

Ai parte de sfaturi de la oamenii care îți sunt aproape și care vor să te ghideze în direcția corectă, dar până la urmă tu ești cel care decide în legătură cu cariera ta și trebuie să fii sută la sută sigur de decizia pe care o iei.

Mi-am dat seama că am continuat să apar pe teren, dar nu ca jucătoare de tenis și că am pierdut din vedere competiția. A fost un proces dificil de gestionat, dar, împreună cu echipa mea, mi-am dat seama că este necesar să merg mai departe pe drumul acesta", a declarat Maria Sharapova, conform cotidianului spaniol AS.

Citește și - Câte mesaje a primit Sharapova, după ce și-a publicat numărul de telefon

Maria Sharapova a apelat la publicarea numărului ei de telefon pentru a rămâne mai aproape de fanii săi.

Metoda inedită a fost apreciată la maximum de oameni din întreaga lume. Maria Sharapova a așteptat mesaje de la fani și acestea nu s-au lăsat așteptate. Ba chiar au copleșit-o!

Astfel, numărul de mesaje primte de Sharapova depășit 2,2 milioane în doar 40 de ore. Reacţia rusoaicei a venit imediat, pe Twitter. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News