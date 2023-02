Prima conectare: Racordare la apă și canal pentru persoanele vulnerabile. Neculaescu, președintele AFM: Acordăm o finanțare de 1.900 de euro pentru fiecare gospodărie în parte / video

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre banii de care pot beneficia cetățenii vulnerabili prin Programul Prima Conectare:

„Programul Prima Conectare este un program rezultat din PNRR, prin care, prin intermediul AFM, finanțăm branșamentele și racordurile către populație acolo unde nu există. Avem o condiționalitate ca persoanele care vor beneficia de aceste branșamente să fie persoane vulnerabile, adică să aibă un venit pe cap de membru de familie sub 2.550 de lei brut sau 1.524 lei net.

Aplicanții sunt operatorii de apă, fie regionali sau locali. Noi acordăm o finanțare de 1.900 de euro pentru fiecare gospodărie în parte. Din acești bani, ei își pot realiza branșamentele sau racordurile în funcție de nevoie atât pentru apă, cât și pentru canal. Trebuie să se încadreze în 1.900 de euro. Dacă există situații în care în localitatea respectivă există doar rețea de apă sau doar rețea de canalizare, atunci sunt eligibile și acestea. Nu este o condiție obligatorie să fie și apă și canal. Este o finanțare pe care noi am avut-o și anul trecut. Am deschis axa de finanțare în noiembrie 2022 și am închis-o pe 15 decembrie.

Am reușit, de când s-a închis sesiunea de finanțare și până la 31 decembrie, în 2 săptămâni, să avem și 7 contracte semnate cu beneficiarii. La acest program aplică operatorii de apă și primăriile. Primăria practic prezintă operatorului de apă un inventar al persoanelor vulnerabile, operatorul de apă centralizează aceste nevoi pe teritoriul județului sau al comunei și depune la noi o cerere de finanțare în acest sens. Anul trecut, pe 7 contracte am avut peste 5.000 de gospodării din România care urmează să beneficieze de branșamente sau racorduri“, a spus, la DC News, Laurențiu Neculaescu.

