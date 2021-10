Prețuri energie. Iohannis: Noi am rezolvat problema în România

Klaus Iohannis a făcut câteva precizări la Consiliul European privind prețurile la energie. "Noi știm de acasă că avem o problemă cu prețurile la energie, mai ales cu prețurile la electricitate. Adevărul este că noi am găsit acasă soluțiile pentru familiile cu venituri mici, familiile vulnerabile cum se spune.", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele României a explicat că "avem o legislație gata pregătită și vor fi compensate facturile, vor exista posibilități de amânare." "Deja am rezolvat problema pentru lunile următoare la noi acasă.", a subliniat Iohannis.

Totuși, președintele României a atras atenția asupra faptului că această chestiune "nu e așa simplă". "Dacă prețurile la energie vor crește în continuare, automat aceste creșteri se vor reflecta și în alte prețuri. Cred că acesta nu este lucrul dorit nici de politicieni, nici de oamenii simpli.", a mai spus Iohannis.

"În consecință, am fost foarte ferm și foarte clar ieri, în discuțiile de la Consiliu: Trebuie să găsim, pe lângă soluțiile naționale, pe care le găsește fiecare acasă, și abordări și soluții europene ferme. În acest sens, am solicitat să avem un plan clar pentru iarnă, să verificăm de ce au crescut prețurile, unde s-a greșit - ca să nu se repete și să luăm măsuri, să mergem înspre soluții sustenabile.", a adăugat președintele României.

Facturi la gaze și lumină, cât vom plăti. Virgil Popescu, explicații

Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei, a explicat cât vor plăti românii pe facturile la electricitate și gaz în această iarnă, dar și cine va putea să își amâne plata facturilor. Ministrul dă asigurări că România are stocuri suficiente de gaze pentru a trece cu bine peste această iarnă, relatează Digi24.

”Vești bune pentru milioane de români! Consumatorii casnici vor plăti maxim 71 de bani pe KWh, exact cât plăteau anul trecut. Asta după ce am adoptat măsuri de compensare și plafonare ale prețului la energie și gaze naturale, pentru a-i ajuta pe cetățeni să treacă cu bine peste această iarnă. Românii nu trebuie să facă absolut nimic decât să își monitorizeze consumurile. Am mărit grila de consum, nu mai sunt 200 de kWh, în urma amendării din Parlament pragul de consum lunar este 300 de kWh, plus 10% marja de toleranță. La gaze naturale a rămas același volum: 1.200 de metri cubi. Dacă prețul se duce peste 1 leu pe KWh, intervine plafonul. Pentru un consum de 100 de KWh, valoarea facturii va fi un leu X 100, din care se scade compensarea, deci prețul va fi de 71 de lei”, a declarat Virgil Popescu.

Cine poate să își amâne factura? Ce înseamnă consumator vulnerabil? (Citește mai mult AICI.)

Prețurile la energie, rezultatul negativ al unui "joc geopolitic major"

Criza preţurilor la energie este rezultatul unui "joc geopolitic major", a afirmat joi, la începerea summitului Uniunii Europene, Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate.



"Actualele preţuri la energie sunt consecinţele unui joc geopolitic major, cu o puternică dimensiune externă", a declarat Josep Borrell Fontelles, în momentul venirii la summitul Consiliului European, conform site-ului Politico.eu, scrie Mediafax. (Știrea, AICI.)