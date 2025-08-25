Presiuni majore asupra lui Netanyahu. Șeful armatei îi cere să accepte ultimul acord de armistiţiu

Șeful statului major al armatei Israelului, Eyal Zamir, a făcut apel la prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte ultimul acord de armistițiu propus de mediatori, avertizând că planul de cucerire a orașului Gaza ar pune în pericol viața ostaticilor rămași.

Șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a lansat un avertisment ferm privind planul de cucerire a orașului Gaza, îndemnând prim-ministrul Benjamin Netanyahu să aprobe o propunere de încetare a focului menită să asigure eliberarea ostaticilor rămași, potrivit presei israeliene, citate de dpa.

"Este un acord pe masă, este acordul Witkoff îmbunătățit, trebuie să-l acceptăm", a declarat Zamir în fața comandanților militari, în timpul vizitei sale la o bază navală din Haifa, conform Canalului 13.

"Armata a creat condițiile pentru un acord de eliberare a ostaticilor, acum este în mâinile lui Netanyahu"

El s-a referit la planul anterior al trimisului special american Steve Witkoff, care propune o încetare a focului de 60 de zile, în schimbul eliberării a zece ostatici și a unor deținuți palestinieni. "Armata a creat condițiile pentru un acord de eliberare a ostaticilor, acum este în mâinile lui Netanyahu", a subliniat Zamir.

Șeful armatei a reiterat riscurile majore implicate de atacul asupra orașului Gaza, care ar putea pune în pericol viețile ultimilor 20 de ostatici, considerați încă capturați în oraș. El a avertizat că militanții Hamas ar putea fie să-i ucidă, fie să se sinucidă împreună cu aceștia.

Hamas a anunțat săptămâna trecută că ar fi de acord cu o versiune modificată a acordului Witkoff

În comunicatul oficial al armatei privind vizita, Zamir a fost citat afirmând că armata a creat condițiile pentru eliberarea ostaticilor prin presiune militară. În paralel, el a întocmit planurile operaționale pentru cucerirea orașului Gaza, aprobate de conducerea politică a țării.

În acest context, aproximativ 60.000 de rezerviști au fost convocați în septembrie, însă Zamir a criticat decizia guvernului de a avansa cu cucerirea, orașul fiind locuit de aproximativ un milion de persoane.

În plus, Hamas a anunțat săptămâna trecută că ar fi de acord cu o versiune modificată a acordului Witkoff, deschizând posibilitatea unei noi încetări a focului, conform Agerpres.

