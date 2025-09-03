Președintele Xi Jinping, la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit”

Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că China este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriașă defilare militară la Beijing care a comemorat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus și nord-coreean, Vladimir Putin și Kim Jong Un, scrie AFP.

În fața a peste 50.000 de spectatori adunați în Piața Tiananmen, Xi Jinping a transmis un mesaj puternic despre viitorul Chinei:

„Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranță”, a afirmat el.



„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a adăugat Xi.

Defilarea a durat peste 70 de minute și a inclus rachete, tancuri, drone, elicoptere cu bannere uriașe și avioane de luptă zburând în formație. Momentul simbolic a culminat cu lansarea a 80.000 de porumbei ai păcii și a mii de baloane colorate.

Xi, îmbrăcat într-un costum în stil Mao Zedong, a inspectat trupele dintr-o limuzină decapotabilă. Lângă el, pe tribuna oficială, s-au aflat Vladimir Putin și Kim Jong Un, considerați paria de către Occident, dar tratați ca invitați de onoare la Beijing.



Absența liderilor occidentali și contextul geopolitic

Spre deosebire de Putin și Kim, liderii occidentali au evitat parada, pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina și de programul nuclear nord-coreean. Totuși, printre participanții surpriză s-a aflat președintele indonezian Prabowo Subianto, prezent la ceremonie în ciuda protestelor ample din țara sa.

Parada are loc într-un moment în care relațiile globale sunt tensionate și marchează ambițiile Chinei de a proiecta atât putere militară, cât și influență diplomatică, pe fondul disputelor comerciale și strategice cu Statele Unite.



Xi, Putin și Kim - un nou triunghi strategic?

Analiștii notează că evenimentul ar putea fi începutul unei consolidări a cooperării militare între Beijing, Moscova și Phenian. După pactul semnat în iunie 2024 între Rusia și Coreea de Nord și o alianță similară cu China, se conturează un bloc de putere ce ar putea remodela echilibrul de securitate în Asia-Pacific.

Putin a folosit ocazia pentru a semna noi acorduri energetice cu Beijingul, în timp ce Kim Jong Un, aflat la primul său eveniment multilateral major în China, a primit un sprijin implicit pentru ambițiile sale nucleare.

Pentru Xi Jinping, parada nu a avut doar o semnificație externă, ci și una internă. Funcționarii publici din întreaga țară au fost obligați să urmărească evenimentul și să își noteze impresiile, potrivit unor surse citate de Reuters.

Parada a fost precedată de măsuri stricte de securitate: drumuri și școli închise, repetiții nocturne și mobilizarea a zeci de mii de voluntari pentru prevenirea tulburărilor.

„Xi se simte încrezător că situația s-a schimbat. China este cea care se află acum din nou în scaunul șoferului”, a explicat Wen-Ti Sung, analist la Atlantic Council.

În ciuda epurărilor recente din Armata Populară de Eliberare, Xi a folosit defilarea pentru a evidenția modernizarea spectaculoasă a forțelor armate chineze și pentru a transmite un mesaj ferm: China își vede viitorul ca o putere globală de necontestat.

