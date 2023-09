Președintele Vucic spune că discuţiile cu SUA pot produce mai multe rezultate în dialogul cu Kosovo decât cele cu UE

"Vă spun asta în cel mai sincer mod posibil, deoarece acei oameni (în SUA) - cel puţin unii dintre ei - încearcă să privească lucrurile în mod realist. Pentru că ei privesc lucrurile din Serbia cu mai multă înţelegere", i-a spus Vucic gazdei unui talk-show RTS (Radio Televiziunea Serbiei) într-un interviu.



Potrivit lui Vucic, există de asemenea oameni în Statele Unite care se exprimă deschis împotriva Serbiei precum senatorul Bob Menendez, "lobbyist-ul Pristinei, acuzat de luare de mită şi de o acţiune de corupţie ce implică de asemenea trei oameni de afaceri din New Jersey".



"Menendez, care a fost acuzat de furt şi crimă (...), este cel mai mare lobbyist pro-albanez după Elliott Engel (politician american - n.r.) şi ne împiedica să cumpărăm Hummer-uri la preţuri avantajoase. Acum am cumpărat şi primit acele Hummer-uri şi au sosit 66 din 118, dar acesta nu este singurul lucru", a spus Vucic.



El a notat că relaţiile bilaterale Serbia-SUA s-au îmbunătăţit în multe domenii în ultimii ani, dar că ciocnirile ce au avut loc duminică în Kosovo sunt o ameninţare la adresa acestei relaţii.



"Nu am avut nevoie de asta în relaţia noastră cu America, dar (prim-ministrul kosovar Albin) Kurti, desigur, a avut nevoie", a conchis Vucic, conform Agerpres.

Vezi și - Tensiuni noi între Serbia și Kosovo. Atacatorii sârbi uciși duminică, numiți „eroi” de presa de la Belgrad și „teroriști” de oficialii de la Pristina

Belgradul le-a adus un omagiu sârbilor ucişi duminică în Kosovo, considerându-i 'martiri', în timp ce Pristina îi numeşte 'terorişti'.

Serbia a fost în doliu oficial miercuri în urma 'evenimentelor tragice' petrecute duminică în Kosovo, majoritatea mass-media onorându-i ca 'eroi' şi 'martiri' pe atacatorii sârbi kosovari care au fost ucişi duminică într-un schimb de focuri cu poliţia la Banjska, în nordul teritoriului, potrivit EFE.

Drapelele au fost coborâte în bernă în capitala sârbă, miercuri fiind decretată zi de doliu naţional, conform AFP. Invitat la televiziunea naţională (RTS), ministrul Apărării, Milos Vucevic, i-a comparat pe aceşti membri ai unui comando paramilitar cu sârbii care au căzut în trecut 'pentru libertatea Kosovo şi pentru libertatea Serbiei'. Vezi articolul inițial aici!

