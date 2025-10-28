€ 5.0844
Data actualizării: 14:21 28 Oct 2025 | Data publicării: 14:18 28 Oct 2025

Președintele Colegiului Medicilor din România, mesaj dureros după decesul dr. Ștefania Szabo
Autor: Anca Murgoci

a murit szabo stefania buzau medic
 

Prof. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, a transmis un mesaj după decesul dr. Ștefania Szabo.

„Profund cutremurată de moartea tinerei mele colege, dr. Ștefania Szabo, medic la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

 
Am cunoscut-o la vizita de la Spitalul Județean de Urgență Buzău… I-am văzut ochii plini de speranță, i-am ascultat vocea și i-am simțit dorința de a se implica în activitatea medicală a spitalului. Era un om frumos și un medic implicat. A plecat mult prea devreme, la doar 37 de ani, dintr-un loc unde dăruia viață și speranță.


De gardă, la datorie, cu sufletul până la ultimul suflet... în spital pentru pacienți și profesia medicală.


Și medicii mor. Și medicii obosesc. Și medicii suferă… Astăzi, nu doar o familie plânge. Ci o întreagă comunitate, comunitatea medicală din România. Am tot vorbit și adus în atenția publică realități din spitale. Trebuie să vorbim și mai apăsat, dar și să fim auziți. Nu știm deocamdată cauzele morții Ștefaniei.


Da, trebuie să vorbim despre ce trebuie schimbat în sistemul medical, despre greșeli ce se întâmplă și cum se pot preveni, despre respect reciproc, despre negativ și pozitiv, dar trebuie să vorbim și despre SUSȚINEREA de care medicii au nevoie pentru a nu se prăbuși.


Și eu am făcut gărzi. Știu și înțeleg ce înseamnă această importantă activitate, înțeleg implicațiile, înțeleg efortul, înțeleg pasiunea, înțeleg dorința de a ajuta pacienții. Bineînțeles că noi, medicii, trebuie să fim acolo pentru pacienți, pentru oamenii în suferință. Pentru cei care au nevoie de noi, medicii.


În memoria Ștefaniei, dar și a tuturor colegilor care au murit la datorie pentru pacienți, cu responsabilitate și solidaritate, vă spun: Trebuie să avem grijă și de cei care au grijă de sănătatea noastră! Condoleanțe familiei și colegilor Ștefaniei Szabo”, a transmis Prof. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

