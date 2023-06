Mihai Lupu, preşedintele CJ Constanța, urmărit penal de DNA după ce ar fi luat mită plante decorative și lucrări de irigare a grădinilor

Conform unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar mai sunt urmăriţi penal trei suspecţi. Este vorba de E. C., director general al Direcţiei Generale Administrarea Domeniului Public şi Privat - Autoritatea Judeţeană de Transport, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi luare de mită;

P.A.C., funcţionar public în cadrul Primăriei Năvodari, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii;

A.R., funcţionar public în cadrul Primăriei Mangalia, judeţul Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi luare de mită.

În perioada martie-aprilie 2023, cei trei suspecți, în calităţile menţionate mai sus, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi permis unui om de afaceri accesul la informaţii nedestinate publicităţii (ofertele depuse de alte societăţi comerciale, etc.), care i-ar fi permis acestuia să câştige mai multe licitaţii (ce priveau amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi) organizate de instituţiile publice pe care le reprezentau funcţionarii menţionaţi anterior, menționează DNA.

Conform aceleiaşi surse, suspecţii ar fi primit de la omul de afaceri, pentru 'ajutorul' acordat, mai multe foloase necuvenite, constând în furnizarea de plante decorative şi ornamentale precum şi lucrări de amenajare şi irigare a grădinilor.

DNA precizează că suspecţilor li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală, iar în dosar se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

Reacția lui Mihai Lupu

'Am dat curs, astăzi (marţi - n.red.), solicitării DNA Constanţa, în legătură cu ancheta efectuată în cazul domnului Ermil Chelariu, director în cadrul Direcţiei Generale Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Judeţeană de Transport. Cu intenţia de a sprijini investigaţiile în curs, am răspuns la toate întrebările procurorilor în legătură cu speţa în cauză. Am mai spus şi o repet.

Nimeni nu este mai presus de lege. Nu voi tolera nicio formă de abuz, de favorizare, aranjament sau atribuire incorectă a contractelor. Reafirm angajamentul meu ferm faţă de transparenţă, responsabilitate şi atribuire corectă a contractelor. Constănţenii trebuie să ştie în permananţă ce se întâmplă cu banii lor. Subliniez, de asemenea, importanţa cooperării între instituţiile statului pentru asigurarea eficienţei sistemului judiciar', a transmis Mihai Lupu, pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News