Președintele adus de Voiculescu din Anglia, nimic nou la CNAS. Fondurile scad, promisiuni despre performanță și transparență

Cercetătorul în sănătate globală, cum se prezintă dr. Gheorghe, a avut o prezentarea de cinci minute la Guvern, în ianuarie, iar vineri a acordat primul interviu, unei publicații hashtag susținătoare a lui Voiculescu.

Adrian Gheorghe a reiterat promisiunile din speech-ul inaugural, anunțând că direcțiile care ”i s-au părut de dezvoltat aici” (adică în România sau la CNAS, ziarul nu a precizat) ar fi: performanța, transparența și predictibilitatea.

Președintele, mulțumit de funcționarii CNAS

În ceea ce privește căile prin care va crește performanța nu a dat detalii concrete. Dincolo de formule de PR corporatist, de genul ”pentru mine e fundamentală relația cu asiguratul/ să dăm încredere oamenilor” și de promisiunea unor noi indicatori de performanță, care însă nu au fost detaliați. Un studiu aflat în derulare ar putea avea ca rezultat și noi formule de calcul a costurilor.

Prevenția rămâne, de asemenea, un deziderat, despre întărirea sectorului secundar (policlinici, ambulatoriu de specialitate) nu se vorbește, iar medicii de familie vor primi același buget, dar va crește finanțarea per serviciu în defavoarea celei per capita.

Dr. Gheorghe se arată mulțumit de personalul din conducerea Casei Naționale (”Intern, la sediul CNAS am gasit oameni care stiu ce au de facut, tehnic, cu care am putut stabili repede un dialog. Erau deja energizati pe calendarul de politica publica, respectiv pe pregatirea consultarilor pe marginea Contractului Cadru”), dar trebuie să mai lucreze pe relația cu Casele județene. Acestea ar fi lipsite de personal și ar avea nevoie de un dialog sistematic cu conducerea centrală.

Bani mai puțini în următorii ani

Ca și în mandatul din 2016, când a fost consilier al ministrului Voiculescu, Gheorghe pune accentul pe comunicare, în special pe rețele sociale. ” Centralizam saptamanal tematica petitiilor, sesizarilor pe care le primesc fie casele judetene, fie CNAS. Vrem sa vedem care sunt intrebarile oamenilor, ce vor sa stie. Vom vedea care sunt cele mai frecvente intrebari, vom raspunde la ele si vom incepe sa comunicam si pe retelele sociale”, a spus președintele CNAS.

Doar partea cu predictibilitate este deja rezolvată. Așa cum ne așteptam (și anunțase DCNews tv) bugetul Sănătății va scădea. ”Din proiectia bugetului FNUASS de la Ministerul Finantelor putem spune ca ea este constanta, daca mai punem si inflatia, de fapt vor fi mai putini bani la fond in urmatorii ani. E clar ca anvelopa de resurse la dispozitia fondului nu va exploda”, a declarat președintele CNAS.

Cu câteva mii mai puțini pacienți realizați la Oncologie

Tragedia din 2020, când a scăzut dramatic accesul în spitale al pacienților cronici, nu s-au mai depistat boli grave și nu s-au inițiat tratamente în stadii incipiente, a fost expediat într-o frază. ”M-am uitat la numarul de bolnavi realizati pe principalele programe de sanatate curative si, intr-adevar, pe mai multe din ele au fost ceva mai putini bolnavi decat in anul 2019. Sunt programe la care a fost cam acelasi numar de bolnavi realizati, dar au fost si situatii in care am avut mai multi pacienti realizati, respectiv la scleroza multipla. La oncologie au fost cu cateva mii mai putini pacienti realizati in 2020 decat in 2019”, a declarat pentru ziare.com președintele CNAS .

Nu trebuie să fii cercetător în sănătate globală ca să știi că acele ”câteva mii” de pacienți vor însemna mii de morți în acest an și în anul viitor, pentru că boala a fost descoperită în stadii intratabile.