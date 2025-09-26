€ 5.0772
Data publicării: 19:05 26 Sep 2025

Premierul Republicii Moldova: Întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse
Autor: Ioan-Radu Gava

dorin recean Foto: Agerpres
 

Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică.

Într-un interviu acordat vineri pentru Agerpres, el afirmă că "o putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina".

Şeful executivului de la Chişinău vorbeşte, de asemenea, despre pregătirile pe care autorităţile moldovene le fac pentru a preîntâmpina eventuale acţiuni de destabilizare a ţării după scrutin.

Agerpres: Domnule prim-ministru, aceste alegeri parlamentare de duminică sunt probabil cele mai importante din istoria modernă a Republicii Moldova. Credeţi că de ele depinde viitorul acestui stat?

Dorin Recean: Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă, pe care suntem acum, astfel încât în 2028 să fim parte din marea familie europeană. Alternativa este ca Kremlinul, împreună cu grupările criminale şi infracţionale, să stopeze reformele, să stopeze calea europeană a Republicii Moldova şi să utilizeze Republica Moldova în conflictul regional al Federaţiei Ruse.

Agerpres: În calitate de prim-ministru, presupun că aţi analizat toate scenariile posibile. Care este cel mai pesimist?

Dorin Recean: Cel mai important este acum să ne concentrăm energia şi activităţile ca să protejăm votul cetăţenilor Republicii Moldova şi să ne asigurăm că votul din 28 septembrie este cel pe care şi-l doreşte fiecare cetăţean de Republica Moldova.

Agerpres: Viitorul Republicii Moldova mai poate fi asigurat în Europa în condiţiile unei puteri pro-ruse?

Dorin Recean: O putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina, în acest context regional, pentru că suntem foarte aproape aici de regiunea Odesa, iar acest lucru nu va putea fi reparat prea curând.

Agerpres: Sunt pregătite autorităţile să facă faţă unor eventuale provocări din partea Kremlinului duminică seară, la finalul votului?

Dorin Recean: Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost atacată cu tot spectrul de instrumente ale războiului hibrid, inclusiv prin tentative de destabilizare. Am pregătit instituţiile şi am încredere ele că vor face faţă tuturor scenariilor de escaladare cu acţiuni kinetice şi de alt gen.

Agerpres: Ucraina reprezintă în momentul de faţă scutul pentru Republica Moldova. Credeţi că vor exista încercări ale Rusiei de a forţa frontul în zona Odesei?

Dorin Recean: Cu siguranţă, cu o administraţie pro-rusă la Chişinău, asta vor face. Or, acesta este interesul Federaţiei Ruse, să aibă o administraţie pro-rusă la Chişinău, ca să poată să utilizeze Republica Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva Uniunii Europene.

Agerpres: România este şi ea ameninţată de rezultatul alegerilor din Republica Moldova. În ce măsură credeţi că aceste ameninţări pot deveni mai consistente decât în momentul de faţă?

Dorin Recean: Cred că toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău (al forţelor pro-europene - n.r.) şi un eventual câştig al partidelor pro-ruse.

Agerpres: Aveţi vreun mesaj pentru cetăţenii moldoveni din România înaintea acestui scrutin?

Dorin Recean: Vreau să invit toţi cetăţenii din Republica Moldova care trăiesc astăzi în România - şi sunt sigur că sunt foarte mulţi la Galaţi, la Bucureşti, la Cluj, la Timişoara, la Iaşi, în mod special în centrele universitare - să vină la vot în 28 septembrie.

dorin recean
alegeri republica moldova
partide proruse
alegeri moldova
