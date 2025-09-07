Premierul Japoniei a demisionat

Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat, informează duminică agenţiile internaţionale de presă.



Conform presei nipone, el îşi anunţase mai mulţi colegi din Partidul Liberal Democratic (LDP) că intenţionează să se retragă de la conducerea guvernului.



Publicaţii din Japonia pun gestul politicianului pe seama dorinţei de a evita divizarea partidului, relatează Agerpres. Euronews scrie că Shigeru Ishiba a anunțat duminică faptul că va demisiona, pe fondul apelurilor tot mai numeroase din partea propriului partid de a-și asuma responsabilitatea pentru o înfrângere istorică în alegerile parlamentare din iulie.

Succesorul său va fi desemnat după organizarea unui vot intern în partid

Ishiba, care a preluat funcția în octombrie, a rezistat timp de mai bine de o lună presiunilor venite mai ales din partea aripii de dreapta a partidului său, argumentând că un asemenea pas ar crea un vid politic într-un moment în care Japonia se confruntă cu provocări majore atât pe plan intern, cât și extern.

Demisia a fost anunțată cu o zi înainte ca Partidul Liberal Democrat să decidă dacă va organiza sau nu alegeri interne anticipate pentru conducere — un fel de moțiune de cenzură tacită împotriva sa, în cazul în care ar fi fost aprobată.

Într-o conferință de presă televizată, Ishiba a declarat că va începe procedura pentru organizarea unui vot intern în partid, care să desemneze succesorul său, adăugând că decizia programată pentru luni nu mai este necesară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News