Premierul Ciucă, miniştrii Dîncu şi Aurescu, printre participații la Black Sea and Balkans Security Forum

Premierul Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, şi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, se numără printre vorbitorii de la a şasea ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum, care va avea loc, vineri şi sâmbătă, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

La panelul din prima zi a evenimentului, numit 'The War in Ukraine and the Security Challenges in the Black Sea Region and the Balkans' ('Războiul din Ucraina şi provocările de securitate din regiunea Mării Negre şi din Balcani' - n.r.), este confirmat şi premierul Nicolae Ciucă, conform programului anunţat de organizatori.

Printre vorbitorii din prima zi se numără şi ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, care va avea o intervenţie online. Seriile de discuţii din cadrul conferinţei abordează teme precum războiul din Ucraina şi provocările de securitate de la Marea Neagră, concluziile de la recentul Summit NATO care a avut loc la Madrid, rolul regiunii Mării Negre asupra situaţiei energetice sau impactul războiului din Ucraina asupra regiunii Balcanilor de Vest.

Dîncu, întrevedere cu Denys Sharapov, adjunctul omologului din Ucraina: Solidaritatea cu poporul ucrainean va continua

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, a avut o întrevedere cu adjunctul omologului din Ucraina, Denys Sharapov.

Ministrul apărării naţionale, Vasile Dîncu, s-a întâlnit, miercuri, la sediul MApN, cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Denys Sharapov, context în care oficialul rămân a evidenţiat importanţa acţiunilor întreprinse la nivel NATO şi UE pentru consolidarea securităţii în regiune şi descurajarea agresiunilor.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, întrevederea a reprezentat o nouă oportunitate de amplificare a dialogului constant în domeniul apărării, iar în acest context, Vasile Dîncu a reiterat importanţa abordării aspectelor legate de situaţia de securitate regională din zona Mării Negre pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

'Ministrul apărării naţionale a condamnat în termenii cei mai fermi acţiunile brutale ale Federaţiei Ruse, evidenţiind importanţa acţiunilor întreprinse la nivel NATO şi UE pentru consolidarea securităţii în regiune şi descurajarea agresiunilor, precum şi necesitatea menţinerii consistenţei şi ritmului asistenţei acordate partenerului ucrainean, astfel încât Rusia să perceapă clar solidaritatea şi sprijinul internaţional pe termen lung pentru Ucraina', se precizează în comunicat.

Totodată, Vasile Dîncu a transmis mulţumiri pentru onoarea de a se afla printre cei decoraţi de către preşedintele Volodimir Zelenski.

'I-am transmis ministrului Denys Sharapov mulţumiri pentru onoarea de a mă afla printre persoanele decorate de către preşedintele Volodimir Zelenski pentru contribuţia la consolidarea cooperării şi sprijinirea suveranităţii şi integrităţii Ucrainei. Primesc această distincţie în numele tuturor românilor care, din primele zile ale acestui război nedrept, au fost alături de poporul ucrainean. Solidaritatea românilor cu poporul ucrainean a fost exemplară şi va continua atât cât va fi nevoie pentru că ţările noastre sunt unite de aceleaşi valori fundamentale care stau la baza proiectului european: pace, democraţie, stat de drept', a declarat Vasile Dîncu, citat în comunicat, scrie Agerpres.

