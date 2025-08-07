Premierul Cambodgiei îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace: A evitat un conflict potențial devastator

Donald Trump a fost propus la Premiul Nobel pentru Pace de premierul Cambodgiei, care îl laudă pentru rolul decisiv în oprirea conflictului de la granița cu Thailanda.

Donald Trump a fost nominalizat oficial la Premiul Nobel pentru Pace de către premierul Cambodgiei, Hun Manet, care îl creditează pentru rolul esențial jucat în oprirea unei confruntări militare sângeroase dintre Cambodgia și Thailanda. Potrivit publicației Newsweek, liderul asiatic a transmis Comitetului Norvegian pentru Nobel o scrisoare în care evidențiază "contribuția decisivă" a președintelui american în instaurarea unui armistițiu.

Conflictul, izbucnit în luna iulie, a durat cinci zile și s-a soldat cu peste 40 de morți și sute de mii de oameni forțați să-și părăsească locuințele. Trump a intervenit direct în criză, apelând telefonic atât la Hun Manet, cât și la premierul interimar al Thailandei, Phumtham Wechayachai. Mesajul său a fost clar: fără încetarea ostilităților, discuțiile economice bilaterale vor fi suspendate. Informația a fost confirmată de agenția Reuters.

"Abilitatea excepțională a președintelui Trump de a rezolva conflicte și de a preveni războaie catastrofale a fost demonstrată recent"

În scrisoarea oficială de nominalizare, biroul lui Hun Manet îl prezintă pe liderul de la Casa Albă drept un arhitect al păcii globale, evidențiind "contribuțiile istorice la promovarea păcii mondiale".

„Abilitatea excepțională a președintelui Trump de a rezolva conflicte și de a preveni războaie catastrofale, printr-o diplomație vizionară și inovatoare, a fost demonstrată recent prin rolul său decisiv în obținerea unui armistițiu imediat și necondiționat între Cambodgia și Thailanda”, se menționează în declarația transmisă Comitetului Nobel.

„Această intervenție oportună, care a evitat un conflict potențial devastator, a fost esențială pentru prevenirea unor pierderi majore de vieți omenești și a deschis calea către restabilirea păcii între cele două țări.”

Cum funcționează nominalizările pentru Nobel

Schimburile de focuri de-a lungul unei zone de frontieră disputate au degenerat rapid într-un conflict militar, afectând grav populația civilă. Aproximativ 300.000 de persoane au fost evacuate din cauza ostilităților, iar cele două guverne păreau incapabile să ajungă la un acord până la apelurile făcute de Trump.

Comitetul Nobel pentru Pace primește anual sute de propuneri din partea liderilor internaționali, organizațiilor și altor actori influenți. Numele candidaților sunt, în mod normal, păstrate confidențiale timp de cinci decenii. Totuși, excepții apar atunci când cei care trimit nominalizările aleg să le facă publice - așa cum a făcut premierul cambodgian.

Cambodgia și Thailanda, până la Israel și Iran, sau India și Pakistan. Nominalizare sinceră sau gest diplomatic?

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a subliniat în mai multe rânduri implicarea lui Donald Trump în gestionarea unor tensiuni majore la nivel global - de la Cambodgia și Thailanda, până la Israel și Iran, sau India și Pakistan.

Chiar dacă premiile vor fi anunțate abia în luna octombrie, nominalizarea lui Trump vine în contextul unui val mai larg de sprijin. Pakistanul a anunțat în iunie intenția de a-l propune și el pentru premiu, în urma implicării sale în detensionarea relațiilor cu India. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut o nominalizare similară, lăudând sprijinul american în timpul celor 12 zile de conflict cu Iranul.

Pe de altă parte, criticii fostului lider republican subliniază că acesta nu a reușit să își respecte promisiunea de a pune capăt rapid războiului ruso-ucrainean - o promisiune pe care o reiterase în mai multe rânduri, inclusiv în timpul campaniei electorale, conform Newsweek.

În concluzie, în timp ce unii văd aceste gesturi ca pe o recunoaștere autentică a contribuției sale la stabilitatea globală, alții le interpretează ca forme de influențare politică, menite să mențină relații favorabile cu unul dintre cei mai influenți lideri de pe planetă – fostul președinte al Statelor Unite.

