Premierul Belgiei recomandă păstrarea activelor rusești înghețate în depozitarul Euroclear

Activele deținute de statul rus, înghețate de la începutul războiului din Ucraina, ar trebui să rămână pentru moment în depozitarul de valori mobiliare Euroclear din Belgia, a declarat marți premierul belgian, adăugând că o eventuală confiscare a acestora pentru a sprijini Ucraina ar ridica probleme juridice, potrivit Reuters.

Țările G7 au blocat active suverane rusești în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari de la invazia în Ucraina, în 2022. Uniunea Europeană estimează că 210 miliarde de euro (246 de miliarde de dolari) din această sumă se află în UE, în principal sub formă de obligațiuni guvernamentale păstrate în depozitarul Euroclear.

„O mare parte din aceste fonduri sunt imobilizate la Bruxelles, la Euroclear. Știu că există guverne care încearcă să pună mâna pe acești bani. Dar aș vrea să avertizez că, din punct de vedere juridic, nu este chiar atât de simplu”, a declarat premierul Bart De Wever jurnaliștilor, în timpul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, la Berlin.

De Wever a spus că activele includ fonduri ale băncii centrale a Rusiei, care beneficiază de imunitate juridică, ceea ce înseamnă că orice decizie politică de a le confisca ar putea avea consecințe grave.

„Și alte țări își vor retrage fondurile de stat. Acest lucru va avea consecințe sistemice și este, de asemenea, foarte periculos din perspectivă juridică. Cred că ar trebui să păstrăm aceste fonduri de stat imobilizate”, a adăugat el.

Acesta a subliniat că este acceptabil ca veniturile generate de fonduri să fie folosite pentru a sprijini Ucraina, dar a avertizat împotriva folosirii capitalului propriu-zis.

„Este ca o gâscă ce face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Iar, în final, când va fi vorba despre un tratat de pace, atunci gâsca poate fi pusă pe masă... până atunci, cred că este înțelept să menținem situația așa cum este astăzi”, a mai spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, conduce în prezent un nou demers pentru pace, menit să pună capăt războiului care durează de trei ani și jumătate.

