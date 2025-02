Predoiu: Poți să faci oricâte fapte bune vei face, dacă nu reușeşti să le comunici, ele rămân necunoscute / video

Ministrul a subliniat că 2024 a fost un an foarte bun pentru Ministerul Afacerilor Interne, cu o execuție bugetară aproape perfectă (99,96%) și progrese semnificative în absorbția fondurilor europene. România a reușit să absoarbă 14 milioane de euro, iar alte 100 de milioane sunt contractate sau în derulare.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne:

„Bună dimineața tuturor! Bine v-am găsit, bine ne-am regăsit la bilanțul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, așa cum ne-am întâlnit și anul trecut, după prima întâlnire de acum 2 ani.

Anul 2024 a fost un an, aș putea spune foarte bun pentru Ministerul Afacerilor Interne, în general. A fost un an foarte bun pentru Poliția de Frontieră. A fost un an în care ne-am atins toate obiectivele majore pe care ni le-am propus, și la nivel de minister și defalcat, la nivelul armelor, inclusiv al Poliției de Frontieră. Firește, nu vreau să spun prin aceasta că am rezolvat toate problemele pe care le avem în sistemul Ministerului Afacerilor Interne, în Poliția de Frontieră sau că am atins un nivel de 100% în împlinirea așteptărilor beneficiarilor serviciilor noastre publice, specializate pe categorii de arme și servicii civile. Dar pot să spun, cu toată experiența pe care am acumulat-o în diverse instituții, că Ministerul Afacerilor Interne a fost un vârf de lance al administrației centrale anul trecut, al Guvernului, pentru că realmente luat, documentat pe obiective stabilite, asumate, fixate prin planificare strategică și planificarea operațională, obiectivele majore au fost îndeplinite.

Dacă ne referim la Ministerul Afacerilor Interne, arma Poliția de Frontieră, aș extrage trei obiective principale pentru care pot să spun că eforturile au avut succes. Am să încep, poate surprinzător, cu execuția bugetară. Aveți o execuție bugetară practic de 100%, 99,96%, deci practic ați cheltuit banii publici, banii cetățenilor, cu o eficiență de 100% total, n-ați lăsat nimic neabsorbit.

Inclusiv pe zona de absorbție de fonduri europene nerambursabile sunt progrese față de anul anterior. Sunt 14 milioane de euro efectiv absorbiți, dar în programe contractate sau în derulare, vorbim de peste 100 de milioane de euro, aproximativ 65 de proiecte, iar acest lucru trebuie păstrat ca obiectiv pentru anul în curs. Poate și din acest punct de vedere, al plafonului bugetar, al absorbției bugetare, cred că anul 2024 în general va fi un an de referință, pe care ni-l vom aminti cu mare plăcere în viitor.

De aceea, în continuare trebuie ținută concentrarea pe absorbția bugetară, pe cheltuirea banului 100%, primit de la buget și creșterea nivelului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile.

Sigur că cel mai important obiectiv pe care l-am avut, sub aspectul vizibilității cel puțin, a fost cel al integrării în spațiul Schengen. În bilanțurile precedente discutam de eventualitatea deschiderii, apoi anul trecut despre realizarea pasului doi cu frontiera terestră. Aici, după cum știți, lucrurile au mers într-o planificare și progresie foarte bună și rezultatul a fost pe etape cel pe care ni l-am fixat ca obiectiv, dar acest succes s-a construit în primul rând, nu exclusiv, dar în primul rând pe performanțele dumneavoastră în combaterea migrației ilegale, creșterea eficienței protecției frontierei de stat, creșterea cooperării.

Nu vreau să vă pierdeți luciditatea, au contribuit și alții la acest succes, colegi de-ai dumneavoastră din alte arme, și de la Poliție, și de la Jandarmerie, și de la D.G.P.I. – este o dovadă clară de succes a metodei de a lucra integrat. Sigur, nu vreau să uit aici nici centrala ministerului, Direcția pentru Afaceri Europene și Schengen, dar această combinație de forțe, de expertize, de planificare într-o rezonanță instituțională adecvată pe care ne-am propus-o, n-a fost întâmplătoare, asupra căreia am lucrat, a condus la un succes pe care noi l-am simțit, l-am intuit cu prudență. Nici nu l-am clamat înainte, nu l-am clamat nici după. Ne-am făcut, cum s-ar spune, datoria. Deci e un obiectiv de care să fiți mândri și să fiți conștienți că el aduce țării multe beneficii, nu numai cele de imagine, nu numai cele de confort pentru cetățenii care trec frontiera, dar sunt beneficii financiare directe și indirecte. Sunt evaluări, estimări că sunt miliarde de euro care intră în țară, direct și indirect, în urma deschiderii spațiului Schengen pentru România.

Aceleași aprecieri și pentru programul Visa Waiver, unde aveți o contribuție importantă prin rezultatul muncii dumneavoastră pe care s-a construit un efort tehnic desfășurat de colegii din Direcția Generală pentru Afaceri Europene Schengen și Relații Internaționale, care au negociat cele trei acorduri cu Statele Unite. Iarăși, combinație de efort, rezultate, expertiză. Fără îndoială eficiența este acolo și aduce și rezultatul, obiectivul.

Pentru toate aceste trei obiective pe care le-am remarcat, dar și pentru celelalte, nu vreau să le trec sub tăcere decât implicit, pentru că au fost foarte bine expuse și de către liderul dumneavoastră, de către inspectorul general, aș vrea să vă mulțumesc în numele Ministerului Afacerilor Interne, în numele Guvernului României și să vă felicit! Ați demonstrat ceea ce am intuit și ați recompensat o investiție de încredere în dumneavoastră și din partea mea, și a colegilor din conducerea ministerului, dar și din partea cetățenilor. Vă asigur că cetățenii au înțeles cât de importantă este munca dumneavoastră. Noi am explicat și au înțeles că Schengen, Visa Waiver și alte obiective pe care le-am avut, siguranța internă între granițe, depinde foarte mult de modul în care dumneavoastră vă faceți datoria la graniță.

Deci, o fac a doua oară, ceea ce e un lucru rar, după cum știți, vă mulțumesc și vă felicit! Vă doresc succes în continuare!

În ceea ce privește viitorul, sigur, obiectivele despre care am vorbit, în primul rând Schengen, au asigurat un sfârșit de an relaxant, aș putea spune chiar vesel, optimist. Ne-am petrecut revelionul împreună, nu cu toții, doar cu colegii dumneavoastră de la Giurgiu și părea că totul este roz și frumos în continuare.

Am avut însă un debut de an ușor tensionat prin ricoșeu, ca să spun așa, și Ministerul Afacerilor Interne a fost afectat de o serie de prevederi legislative adoptate de Guvern, sub presiunea unor nevoi bugetare și a unei nevoi de ajustare a cheltuielilor bugetare în prima fază, pentru a putea să relaxăm lucrurile pe parcursul anului, dar așa cum v-am spus din prima clipă prin intermediul liderilor de sindicat cu care am discutat imediat, vom rezolva problema. E vorba de problema plății orelor prestate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, celebrul SDSL, un acronim care a fost vehiculat mai mult decât era cazul în ultima perioadă, pentru că, așa cum am spus din prima clipă, vom face toate demersurile pentru a corecta legislația și a reveni la un nivel de remunerație corespunzător lunii noiembrie 2024. Și pot să vă spun că este iminentă această modificare. Colegii din minister, de la Juridic și Economic au lucrat și ieri și alaltăieri cu colegii de la Finanțe, pentru a pregăti forma finală a reglementării care să procedeze la această ajustare. Deci să sperăm că am depășit aceste momente tensionate.

În același timp, însă, știm cu toții, anul 2025 a adus și aduce în continuare schimbări geopolitice fără precedent în ultimii zeci de ani, istorice spun diverși analiști deja. Și intrăm într-un teritoriu aproape necunoscut, în această sferă a relațiilor internaționale și a relațiilor geopolitice. Se fac reașezări de interese, reașezări de politici globale și asta va avea impact asupra tuturor sferelor de activitate, de aceea și menționez un subiect care aparent n-are nicio legătură cu bilanțul nostru, dar dumneavoastră sunteți la frontieră și știți foarte bine că migrația ilegală este un fenomen contemporan din ce în ce mai pregnant, fluid, dinamic și în legătură directă cu aceste evoluții geopolitice.

Deci trebuie să ridicăm garda și mai sus și să fim și mai atenți în ceea ce privește dinamica acestui fenomen, să lucrăm și mai integrat partea de informații și partea de poliție, să cooperăm și mai strâns cu poliții din alte state, să fim și mai proactivi pentru că nu avem voie să permitem creșterea numerelor pe migrația ilegală. Aici am avut succese constante în ultimii doi ani și trebuie să continuăm. În plus, după cum știți, intrarea în spațiul Schengen a făcut din orice stat care a reușit acest obiectiv, în primii doi ani, o țintă pentru traficanții de migrație, pentru că știm cu toții, nu vorbim de un fenomen care se produce spontan sau dezordonat, aparent este dezordonat și în bună măsură așa și e, dar migrația a devenit o activitate organizată de către grupurile de crimă organizată care se ocupă și cu migrația ilegală și cu traficul de persoane și cu traficul de droguri și traficul de arme și așa mai departe.

Deci a devenit o componentă a ceea ce înseamnă crima organizată internațională, transnațională, spuneți-i cum vreți, ambele sunt corecte. A devenit o activitate economică extrem de profitabilă pentru infractorii care o desfășoară și la nivel regional și în rețelele internaționale și la nivel local. Deci aici ridicăm garda sus, atenție că aceste schimbări care se petrec în lume pot să aibă impact pe zona de migrație, mă refer la zona Orientului Mijlociu, Africa de Nord, dar nu numai. Evoluțiile regionale pot să aducă modificări de fenomenologie, să spunem, migrația, încercări de a penetra frontiera şi trafic de bunuri, de persoane, de arme, de droguri poate.

Pe granița de nord, orice schimbare în acea zonă, pe arealul pe care se desfășoară războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, poate să aducă modificări în încercările de penetrare a frontierei, frecvența acestor încercări, tipul de trafic care se poate dezvolta și așa mai departe. Deci evoluție, evoluție, evoluție, asta înseamnă că trebuie să fim în priză permanent pe zona de migrație.

Unde aș mai insista, de asemenea, este la partea de dotare logistică, e în legătură cu absorbția bugetară. Trebuie să ne continuăm programele, am avut creșteri anul trecut în ceea ce privește dotările logistice ale Poliției de Frontieră, de altfel per întreg Ministerul de Interne, dacă nu mă înșală memoria, bugetul pentru investiții anul trecut a fost mărit față de anul precedent cu sută la sută, cu 110 la sută am avut creșteri.

Anul 2024 s-ar putea să fie, știți, fiecare are un album acasă cu cel mai frumos an, sperăm să nu fie cel mai frumos an, nu vreau să fiu pesimist, dar va fi un an de referință la care trebuie să ne raportăm. Deci trebuie să continuăm eforturile pe zona de dotare logistică și aici aș vrea să vă propun un obiectiv foarte clar, să vă aduceți contribuția la efortul pe care îl facem în minister cu specialiști în toate armele și central, îl facem deja, de a gândi politici în perspectiva imediată în care să încorporăm noi tehnologii în activitatea noastră și aparatură care încorporează tehnologie, mă refer la drone și roboți în primul rând, dar nu cred că este hazardat să vorbești de inteligență artificială.

Am discutat recent cu ambasadori ai unor terțe state și nu toate din Europa, legat de acest subiect, am discutat aplicat despre arme, Poliția de Frontieră, Poliția Judiciară, Națională în fiecare stat și felul în care această tehnologie este deja folosită cu avantaje semnificative pentru forțele de poliție dar și pentru cetățean, pentru că nivelul de siguranță publică și capacitate de intervenție rapidă în caz de evenimente cresc, folosind aceste noi tehnologii.

Sigur că este o discuție întreagă legată de drepturile omului de intimitate, de limitarea modului în care aceste noi tehnologii pot fi folosite, astfel încât să nu intrăm în sfera sacrosantă a drepturilor esențiale, fundamentale, individuale, dar este deja probat de către alte poliții, alte poliții de frontieră și repet nu numai din Europa, poate că unii din afara Europei chiar sunt avansați în această integrare a noilor tehnologii în activitatea lor. Este probat, spuneam, faptul că folosirea lor ridică nivelul de eficiență, performanță.

În plus, pentru noi în mod particular, a rezolva o problemă care altfel va fi foarte dificil să o rezolvăm, problema deficitului de resursă umană, știți că este destul de mare. Bun, dumneavoastră aveţi un grad de aproximativ 77% de acoperire. Nu e în regulă, pentru că ştiti foarte bine că schemele de personal au fost gândite în funcţie de nivelul de sarcini şi ele nu sunt acoperite. Logic, sarcinile sunt mai greu de realizat. În plus, schemele însele trebuie regândite puţin în perspectivă, vis-a-vis de noile schimbări din ultimii ani, de evoluţiile care se prefigurează accelerat în anii care urmează. Şi atunci este foarte dificil ca într-un interval scurt de timp să poţi să acoperi acest deficit, într-un context global de scădere demografică pe care o înregistrăm în ţară, prin scăderea natalităţii dar şi prin plecare din ţară, din păcate, a foarte mulți cetăţeni români din cauze diverse.

Deci, integrarea acestor noi tehnologii, folosirea lor în activitatea dumneavoastră, ar putea cel puţin să fie un paliativ. Adică, dacă nu rezolvă toată problema, măcar ajută la rezolvarea ei.

Nu aș vrea să finalizez fără a atinge alte două puncte importante, le-am discutat atent și domnul inspector general, dar insist şi eu pe ele, ca de obicei de altfel. Oricât de buni am fi, de eficienți, de profesioniști, dacă nu păstrăm un nivel de integritate adecvat în structurile noastre, mai devreme sau mai târziu, această eficiență se evaporă. Rămânem pe același nivel de așteptare și de exigență, cu privire la modul în care se desfășoară activitatea în arma dumneavoastră, din punct de vedere al integrității.

Cu alte cuvinte, în continuare menținem această politică nu numai de intoleranță și respingere, dar și de combatere a corupției, acolo unde ea există. Şi aici, bineînțeles, continuăm aceeași linie de muncă integrată între arma dumneavoastră, D.G.P.I., D.G.A., colegi din alte instituții, Parchet, încât și aici este o muncă de echipă care trebuie realizată.

În sfârșit, continuaţi să dați atenție comunicării. Trăim, cum am spus deseori, repet, de fapt, că într-o lume a percepțiilor, și poți să faci oricâte fapte bune vei face, dacă nu reușeşti să le comunici, ele rămân necunoscute, ba chiar sunt totdeauna extrem de mulți voluntari să se treacă sub tăcere sau să le schimbe nuanța sau chiar configurația, structura. Deci insistați pe partea de comunicare. Trăim într-o lume în care fără comunicare va fi greu să vă proiectați în opinia publică rezultatele muncii și este important pentru armata noastră și pentru minister, pentru Guvern, țară în general, ca să mențineți o încredere ridicată a cetățenilor în instituţii.

Fiecare instituție e datoare să dea această bătălie pentru că, cum știm cu toții, suntem oameni informați.

De ani de zile încet, încet, încet și din ce în ce mai mult și aproape paroxistic în ultimii ani, societatea noastră, ca și alte societăți europene, este asaltată de știri false, știri denigratoare, de știri care să creeze confuzie și neîncredere în instituții. Pierderea încrederii în instituții. Sunteți militari și știți de ce! Înțelegeți bine aceste lucruri și de unde vin și care e scopul lor. Să nu uităm de această zonă de activitate extrem de importantă, e și acolo o bătălie. E la fel de important ca și oprirea unui migrant ilegal să treacă frontieră. A opri o știre falsă, a demonta o știre falsă, a explica cetățenilor în mod corect și adevărat munca dumneavoastră și rezultatul ei, este un obiectiv la fel de important.

Se dă în societatea noastră contemporană în fiecare zi o adevărată bătălie pentru păstrarea încrederii cetățenilor în instituții și nu cred că are rost să vă explic cât de importantă este încrederea cetățenilor în instituții. Pentru că, în afara instituțiilor, prin paralizarea lor, anihilarea lor, nu e altceva decât haos social și nu avem voie să mergem în acea direcție nici măcar un pas. Eu oricum nu am să o fac.

Așa că vă invit mai departe să fiți la fel de performanți cum ați fost în anul 2024, să fiți maturi și să înțelegeți că nu întotdeauna e la fel de cald afară sau de strălucitor soarele, de-aia Vivaldi a compus patru anotimpuri și nu doar două sau unul. Așa că s-ar putea să fie un an mai dificil, și din perspectiva provocărilor profesionale, și al tensiunilor sociale – le vedem deja – şi a tensiunilor bugetare. Dar cu calm, cu echilibru, cu încredere în ceea ce știți să faceți și în misiunea dumneavoastră, o să o ducem la capăt cu bine și o să vedeți că bilanțul de anul următor va constata că v-ați făcut treaba și în 2025, la fel de bine ca în 2024. Dacă fiecare la locul lui procedează în acest fel, bine cu bine, cu bine, cu bine, nu poate să facă decât un foarte mare bine.

Deci, foarte bine pentru anul trecut! Vă urez foarte bine pentru anul ăsta, dar pentru asta trebuie să muncim în continuare la fel de mult.

Vă doresc mult succes, eu și colegii din conducerea Ministerul Afacerilor Interne, inspectorul dumneavoastră general şi, vă asigur, suntem alături de dumneavoastră! Alături, gata să ajutăm și să sprijinim. Mult succes!”

