Precedent în instanță: O femeie a obținut asfaltarea străzii și trotuare, precum și daune morale de la Primărie. Plătea un impozit prea mare

O proprietară din Arad a reclamat Primăria că i-a majorat impozitul. Astfel, femeia ajunsese să plătească ca pentru o zonă cu infrastructură realizată. Pe lângă faptul că instanța obligă Primăria Arad să asfalteze strada și să amenajeze trotuare, trebuie să-i dea femeii despăgubiri morale de 25.000 de lei.

Locuia pe o stradă din pământ, dar plătea impozit ca și cum ar fi avut asfalt

Femeia a dat în judecată administrația locală. Ea locuiește pe strada Someșului, care este din pământ, deși impozitele calculate de Primărie sunt pentru Zona B a orașului, în care există asfalt.

Strada a fost trecută de administrație din Zona C în Zona B în urmă cu un deceniu, iar proprietara nemulțumită a depus reclamații la Primărie, arătând că încadrarea nu este conformă cu legislația, pentru că nu există infrastructura adecvată. Pentru că nu a primit răspunsuri favorabile la cereri, ea a dat în judecată Primăria, notează Agerpres.

În 2023, administrația locală a decis să reîncadreze proprietatea femeii în Zona C, în timp ce restul proprietarilor au rămas cu impozitele pentru Zona B.

A obținut și daune morale

În 2024, aceasta a obținut la Tribunalul Arad o sentință prin care Primăria este obligată să asfalteze strada Someșului și să amenajeze trotuarele. Totuși, instanța a respins cererea femeii ca Primăria să îi restituie suma de 3.500 lei, reprezentând diferența dintre impozitul pentru Zona B și Zona C, pentru perioada 2016 - 2023.

Sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Timișoara.

În 2025, proprietara a obținut de la Tribunalul Arad și daune morale, în sumă de 25.000 de lei, sentință care, de asemenea, a rămas definitivă la Curtea de Apel.

”Prin neasfaltarea străzii, a fost grav încălcat dreptul celor care locuiesc acolo la demnitate umană și dreptul la viață privată, motiv pentru care au fost acordate despăgubirile morale. Din cunoștințele pe care le am, este un caz unic la nivelul municipiului Arad. De subliniat ar fi că, deși din decembrie 2024 Primăria trebuia să pună în executare obligația de asfaltare, acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum. S-au realizat doar trotuarele, în cursul anului trecut, nu și partea carosabilă,” a declarat, pentru Agerpres, avocatul Marius Ovidiu Chiș.

Tot instanța a amendat Primăria Arad, anul trecut, pentru că nu a asfaltat strada după sentința din 2024. Primăria Arad a transmis, astăzi, că va respecta sentințele din acest caz, cea mai recentă rămasă definitivă în decembrie 2025. În momentul de față, proprietara este în alt proces cu Primăria, cerând instanței să calculeze despăgubirile pe care le are de încasat, pentru a fi incluse și penalitățile.