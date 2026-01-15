€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Precedent în instanță: O femeie a obținut asfaltarea străzii și trotuare, precum și daune morale de la Primărie. Plătea un impozit prea mare
Data publicării: 16:03 15 Ian 2026

Precedent în instanță: O femeie a obținut asfaltarea străzii și trotuare, precum și daune morale de la Primărie. Plătea un impozit prea mare
Autor: Roxana Neagu

strada somesului arad Strada Someșului/ Arad/ Google Maps

O femeie care plătea impozit ca și când locuia pe o stradă asfaltată și cu trotuare a dat în judecată Primăria și a câștigat.

 

O proprietară din Arad a reclamat Primăria că i-a majorat impozitul. Astfel, femeia ajunsese să plătească ca pentru o zonă cu infrastructură realizată. Pe lângă faptul că instanța obligă Primăria Arad să asfalteze strada și să amenajeze trotuare, trebuie să-i dea femeii despăgubiri morale de 25.000 de lei. 

Locuia pe o stradă din pământ, dar plătea impozit ca și cum ar fi avut asfalt

Femeia a dat în judecată administrația locală. Ea locuiește pe strada Someșului, care este din pământ, deși impozitele calculate de Primărie sunt pentru Zona B a orașului, în care există asfalt. 

Strada a fost trecută de administrație din Zona C în Zona B în urmă cu un deceniu, iar proprietara nemulțumită a depus reclamații la Primărie, arătând că încadrarea nu este conformă cu legislația, pentru că nu există infrastructura adecvată. Pentru că nu a primit răspunsuri favorabile la cereri, ea a dat în judecată Primăria, notează Agerpres. 

În 2023, administrația locală a decis să reîncadreze proprietatea femeii în Zona C, în timp ce restul proprietarilor au rămas cu impozitele pentru Zona B.

A obținut și daune morale

În 2024, aceasta a obținut la Tribunalul Arad o sentință prin care Primăria este obligată să asfalteze strada Someșului și să amenajeze trotuarele. Totuși, instanța a respins cererea femeii ca Primăria să îi restituie suma de 3.500 lei, reprezentând diferența dintre impozitul pentru Zona B și Zona C, pentru perioada 2016 - 2023.

Sentința a rămas definitivă la Curtea de Apel Timișoara.

În 2025, proprietara a obținut de la Tribunalul Arad și daune morale, în sumă de 25.000 de lei, sentință care, de asemenea, a rămas definitivă la Curtea de Apel.

”Prin neasfaltarea străzii, a fost grav încălcat dreptul celor care locuiesc acolo la demnitate umană și dreptul la viață privată, motiv pentru care au fost acordate despăgubirile morale. Din cunoștințele pe care le am, este un caz unic la nivelul municipiului Arad. De subliniat ar fi că, deși din decembrie 2024 Primăria trebuia să pună în executare obligația de asfaltare, acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum. S-au realizat doar trotuarele, în cursul anului trecut, nu și partea carosabilă,” a declarat, pentru Agerpres, avocatul Marius Ovidiu Chiș.

Tot instanța a amendat Primăria Arad, anul trecut, pentru că nu a asfaltat strada după sentința din 2024. Primăria Arad a transmis, astăzi, că va respecta sentințele din acest caz, cea mai recentă rămasă definitivă în decembrie 2025. În momentul de față, proprietara este în alt proces cu Primăria, cerând instanței să calculeze despăgubirile pe care le are de încasat, pentru a fi incluse și penalitățile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impozit
primarie
daune morale
asfaltare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Precizare oficială DC News privind un canal YouTube neautorizat care a clonat identitatea site-ului
Publicat acum 45 minute
Psihologul Radu Leca: Patru fraze frumoase care ne sperie mai mult decât certurile
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Este indicele S&P 500 popular printre investitorii români?
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Linia 343 va fi modificată, de sâmbătă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close