Prăbușirea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, avertizează președinta BCE

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @weyo

Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), însă orice risc ca un guvern să cadă în zona euro este „îngrijorător”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde,  potrivit Reuters.

Vorbind pentru postul de radio Radio Classique, Christine Lagarde a spus că disciplina fiscală rămâne esențială în Franța și că urmărește foarte atent situația diferențialelor de dobândă ale obligațiunilor franceze.

Partidele de opoziție din Franța au anunțat că vor dărâma guvernul minoritar la votul de încredere din 8 septembrie, pe care premierul François Bayrou l-a anunțat săptămâna trecută, surprinzător, din cauza planurilor sale nepopulare de reducere a bugetului în 2026.

Aceasta a afectat piețele de acțiuni și obligațiuni din Franța, a doua economie a zonei euro.

Băncile franceze au venit sub presiune, însă Lagarde a declarat că sistemul bancar francez este mai bine pregătit comparativ cu criza financiară din 2008.

„Cred că sistemul bancar francez este bine capitalizat, că se află într-o formă mai bună decât în timpul ultimei mari crize financiare, că este bine structurat, bine supravegheat și că are jucători responsabili”, a spus ea.

„Nu cred că sistemul bancar, în sine, este în vreun fel sursa riscului actual, dar piețele, în orice circumstanțe de acest tip, evaluează riscul”, a adăugat Lagarde.

01 sep 2025, 10:38
