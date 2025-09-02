Data actualizării: | Data publicării:

PPC prezintă Power BOX - prima sa soluție de încărcare rapidă din România, cu stocare inclusă, alimentată 100% cu energie verde direct dintr-un parc fotovoltaic

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri

Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice. 

Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de mobilitatea sustenabilă și inovația tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluție de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România. 

Noua stație de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW și este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienții pot găsi Power BOX-ul în județul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localității Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu, coordonatele exacte fiind disponibile aici.  

Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluție ecologică, ci și una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7. 

„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea și accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producție, stocare și consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect și că astfel putem oferi o soluție verde, eficientă și gratuită, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică are nevoie de inițiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o rețea de încărcare în armonie cu  mediul și care răspunde nevoilor viitorului”,  a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România. 

„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienților energie curată și sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanțul, de la producția de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de mașini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziție celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România. 

Power BOX-ul este integrat în aplicația PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienții PPC blue își pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul și încărcarea pornește automat. 

2. -imagine fara descriere- (ppc-blue-power-box_3_39047200.jpg)

Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcții strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă și sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice în România. 

Soluția aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy și conține un sistem de stocare cu baterii de 250kWh și o stație ultrarapidă de 150 kW. 

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse).  Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ. 

În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.  

În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. 

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158. 

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice. 

PPC Blue România este parte a Grupului PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a făcut un angajament din dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI Blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de e-mobilitate furnizate persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni cel mai important jucător pe noua piață a mobilității electrice din regiune, prin realizarea unor investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.  

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
02 sep 2025, 13:38
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
02 sep 2025, 13:01
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
02 sep 2025, 12:49
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
02 sep 2025, 12:38
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
02 sep 2025, 13:13
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Spania în alertă: august aduce cea mai mare scădere a ocupării forței de muncă după pandemie
02 sep 2025, 12:04
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
02 sep 2025, 13:02
Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?
02 sep 2025, 12:22
CEC Bank, programul de lucru cu publicul în data de 15 august 2025 - Sărbătoarea Sfânta Maria
12 aug 2025, 22:17
Jurnalista Luiza Dinică Diculescu, la Născuți în diaspora/ VIDEO
02 sep 2025, 11:03
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric
02 sep 2025, 10:54
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
PPC prezintă Power BOX - prima sa soluție de încărcare rapidă din România, cu stocare inclusă, alimentată 100% cu energie verde direct dintr-un parc fotovoltaic
02 sep 2025, 10:09
Ministerul Educației, precizări privind salariile profesorilor și bursele din educație în 2025
02 sep 2025, 10:05
Un oraș din România a interzis coroanele funerare artificiale. Primăria dă vina pe cheltuielile uriașe
02 sep 2025, 10:31
Angajarea răspunderii și administrația locală. Ilie Bolojan, conferință de presă / live / video
02 sep 2025, 09:56
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Atacul cu drone al Ucrainei forțează sute de oameni să evacueze locuințele dintr-un oraș rus
02 sep 2025, 09:52
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
02 sep 2025, 10:15
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m
02 sep 2025, 09:03
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Mesaj Ro-Alert în toiul nopții, în Tulcea. Update: MApN, reacție
02 sep 2025, 08:17
Centrul agrometeorologic construit de ANM, proiect de importanță europeană / video
02 sep 2025, 11:28
BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă
02 sep 2025, 08:10
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
02 sep 2025, 08:28
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
01 sep 2025, 22:03
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Cele mai noi știri
acum 8 minute
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 13 minute
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
acum 26 de minute
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
acum 31 de minute
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
acum 38 de minute
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
acum 48 de minute
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
acum 49 de minute
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 2 minute
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel