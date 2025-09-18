Poziția României în UE. Ponta: Stăm ca blegii într-un colț, în loc să fim și noi la masă, să vorbim, să participăm / video

Victor Ponta, fost premier al României, a criticat modul în care e reprezentată România în cadrul Uniunii Europene. El a spus că liderii actuali de la București trebuie să se bată mai mult pentru interesele naționale în interiorul UE și să profite de faptul că avem un comisar european care este și vicepreședinte al Comisiei.

„Cum vedeți apropierea României de UE, care văd că se face natural, fiindcă America ne-a cam închis ușa?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Noi suntem în Uniunea Europeană și nu ne scoate nimeni. Vă referiți la procesul decizional?“, a replicat Victor Ponta.

„Mă refer la apropierea politică și de viziunea politică. Domnul Nicușor Dan este apropiat din punct de vedere al viziunii politice de domnul Macron“, a completat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Victor Ponta: Bolojan trebuia să fie ferm. USR e hrăpăreț, TVA-ul a fost o greșeală

„Care va pleca, foarte curând. Eu cred că noi nu contăm în procesul decizional la nivelul Uniunii Europene și cred că, în continuare, această anomalie stabilită în urmă cu foarte mulți ani, printr-o decizie 5-4 a Curții Constituționale, care trebuia îndreptată - eu am spus foarte clar că la Consiliul European trebuie să meargă premierul. În cazul de față nu cred că vrea nici domnul Bolojan să meargă“, a precizat Victor Ponta.

„Mai e o problemă cu domnul Bolojan, nu vorbește limbi străine“, a continuat Bogdan Chirieac.

„Nu merge, așa e! Noi nu avem premierul acolo, ci un președinte care nu e prea implicat, nici celălalt nu a fost, și de aceea România nu a fost consultată. Dacă vă uitați pe noul exercițiu financiar, România este singura țară din cele 27 care nu a avut nicio propunere. Adică ce s-a dat, s-a dat și cu asta, basta.

Avem un comisar european, o doamnă foarte în regulă, ce folosește României? Atunci când a fost Corina Crețu am adus bani în România. Folosim comisarul nostru european, că e și vicepreședinte? Suntem un membru pasiv al Uniunii Europene“, a spus Victor Ponta.

„Eu sunt pro-UE, în sensul în care cred că ăsta e locul nostru, e foarte bine că suntem aici și nici nu se pune problema că ne-ar fi mai bine în afară. Eu spun că suntem înăuntru și stăm ca blegii într-un colț, în loc să fim și noi la masă, să vorbim, să participăm. Așa se face, așa e normal. Și Germania atrage beneficii, și Franța, toată lumea. Nu e nicio supărare dacă te bați pentru țara ta în interiorul Uniunii Europene, nu să te bați împotriva Uniunii Europene“, a mai zis Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News