Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA

Ambasada SUA la București publică o imagine cu ministrul de Externe al României.

”Hai România! Astăzi, fotbalul ne aduce împreună! Adjunctul șefului misiunii, Alys Spensley, împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, și ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan, se află în tribune, acolo unde echipa națională a României înfruntă Canada, într-un meci amical palpitant, în drumul spre Cupa Mondială #FIFA2026 - organizată în Statele Unite, Mexic și Canada! Succes pentru România în preliminariile Campionatului Mondial! Ne vedem în SUA!” arată mesajul Ambasadei, care publică și o imagine cu cei numiți. Printre ei, ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, singura în ținută de ”suporter”.

Foto U.S. Embassy Bucharest:

