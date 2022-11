„Povestea de somn ușor”, proiectul inițiat de Centrul Franco Român pentru copilul român din diaspora: „Îl conștientizăm de contribuția țării lui la formarea spirituală”

Copii din toată diaspora învață limba română prin povești, poezii și activități practice lansate de Centrul Franco Român de Cooperare Economică și Culturală din Bordeaux. Unul dintre elementele primordiale ale campaniei lansate a fost „Povestea de somn ușor” care aduce un plus în învățarea limbii române.

„A fost o experiență extraordinară! Găsim povești spuse online peste tot. Dăm click, iar copilul ascultă. Campania noastră are mai multe concepte. Unul dintre elementele primordiale ale campaniei noastre este să-l conștientizăm pe copil de contribuția țării lui la formarea lui spirituală. Dar noi o spunem altfel copiilor: ai văzut? este din România și-ți va spune ție o poveste personal! Vai de mine! Știți cât înseamnă pentru el? Pentru asta am dezvoltat conceptul pe solicitare în țară: cine vrea să spună o poveste copilului din diaspora? A fost un apel la care nu mai făceam față la înregistrări. Nu știam cum să le mai stocăm, cum să le mai prelucrăm, cum să le mai punem. Noi ne făcusem planul pe o poveste pe săptămână, dar am ajuns să avem în fiecare seară o poveste. O contribuție extraordinară au avut-o chiar scriitorii din țară de povești pentru copii.

Avem parteneriat cu Citim românește chiar și în diaspora, o platformă care aduce cartea românească ca și valoare în învățarea limbii române. Mirela Fanea a avut o contribuție extraordinară pentru că ea a mobilizat acești scriitori pentru că deja lucra cu ei. Le-a spus: uite, n-ați vrea să spuneți voi chiar personal povestea copilului din diaspora? A fost nemaipomenit răspunsul din partea țării”, a spus Claudia Puiu Barraud la StiriDiaspora.ro.

Claudia Puiu Barraud: „Copiii români din diaspora, cei mai buni ambasadori ai României”

„Pe noi adulții deja ne-a emoționat și ne-a mișcat sufletește pentru că ei au răspuns atât de repede și atât de frumos. Bineînțeles că micuțului i-a rămas în cap. Fiecare dintre ei acum zice la școală, ei sunt cei mai buni ambasadori ai României pentru că sunt acel transmițător neutru, ei chiar nu sunt investiți și o fac din suflet. Vorbeau cu profesorii și copiii străini din clasă și le spuneau: mie mi-a spus o poveste aseară chiar un scriitor de povești. Și de unde?, întrebau. Din țara mea, din România! Faptul că cineva face ceva pentru el din suflet a început să aprecieze țara lui, a început să dea preț pe țara lui.

Noi lucrăm foarte mult, dar cred că nu e doar faptul că suntem instruiți intelectual, e și praful acela de mister, de educație, de spiritualitate românească și totul este că în spatele nostru sunt niște părinți români”, a conchis președinta Centrului Franco Român de Cooperare Economică și Culturală din Bordeaux.

