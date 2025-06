Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Zilele cu dezlegare la pește, vin și ulei

Anul acesta Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe pe 16 iunie. Acest post este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-a pogorat peste Sfinții Apostoli.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel reprezintă una dintre cele patru perioade de post rânduite de biserica ortodoxă de-a lungul anului liturgic. Acest post are un profund caracter spiritual, oferind credincioșilor ocazia de a se pregăti sufletește și de a-și întări credința, în contextul cinstirii celor doi mari conducători ai apostoliei creștine.

Primele marturii despre Postul Apostolilor Petru si Pavel le avem din secolul al IV lea, in Constitutiile Apostolice. Mai tarziu vom gasi informatii despre acest post la Sfantul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului si Leon cel Mare. Potrivit cercetatorilor, acest post era tinut la inceput numai in cercurile monahale si abia mai tarziu s-a extins si la credinciosi, potrivit crestinortodox.ro.

Durata Postului

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel nu are o durata fixa, deoarece inceputul lui este in functie de data variabila a Sfintelor Pasti. Acest post incepe de regula in lunea dupa Duminica Tuturor Sfintilor, prima duminica dupa Rusalii - Pogorarea Sfantului Duh. Tinand seama ca mentinem Pascalia calendarului neindreptat, Sfintele Pasti se pot sarbatori intre 4 aprilie si 8 mai. Astfel, se poate intampla ca Duminica Tuturor Sfintiorsa fie dupa 29 iunie si Postul Sfintilor Petru si Pavel sa se desfiinteze.

Mentionam ca atunci cand Invierea Domnului este praznuita mai tarziu de 1 mai nu mai raman suficiente zile pentru post. Din acest motiv, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel sa aiba macar 7 zile chiar daca, in baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai putin de o saptamana. Aceasta decizie a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane cu nr. 5721 din 10 iunie 2015 este mentionata in Anuarul Liturgic si Tipiconal pe anul 2019, aparut la Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa.

Pentru a afla durata Postului Sampetrului din orice an, se foloseste urmatoarea regula: cate zile sunt de la data Invierii (inclusiv) din anul respectiv pana la 3 mai, atatea zile tine postul.

Dezlegare la peste in Postul Sfintilor Petru si Pavel

In Postul Sfintilor Petru si Pavel, in zilele de luni, miercuri si vineri consumam hrana fara ulei, marti si joi avem dezlegare la hrana gatita cu untdelemn, iar sambata si duminica se mananca peste. Anul acesta avem dezlegare la peste si pe 16 iunie, cand il sarabatorim pe Sfantul Ierarh Martir Neofit Cretanul, pe 19 iunie, cand il cinstim pe Sfantul Cuvios Paisie cel Mare si pe 24 iunie, atunci cand sarbatorim Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul.

Daca sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peste, vin si ulei.

Ce nu ai voie să faci în perioada postului

Potrivit rânduielilor liturgice ale bisericii, în perioada postului nu se săvârșesc slujbe de cununie, botez sau alte evenimente festive. Întreaga perioadă de post implică o disciplină spirituală, prin evitarea păcatelor.

Este interzis consumul de carne, produse lactate, ouă și alte alimente de origine animală. Regimul alimentar recomandat se bazează pe legume, fructe, cereale și semințe.





Rugăciune din timpul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.

