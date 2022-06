Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Rugăciunea din timpul postului

În tradiţia românească, sărbătoarea Sfinţilor Apostoli este cunoscută sub numele de Sânpetru de vară, sărbătoarea marcând miezul verii agrare şi începutul secerişului.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2022. Pe data de 29 iunie, credincioșii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În acest interval, credincioșii care postesc pot mânca pește în zilele de 22 iunie, 24 iunie, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și duminică, pe 27 iunie.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2022. În vechime, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli. Încă din secolul al IV-lea, există primele mărturii referitoare la Postul Apostolilor Petru și Pavel, în Constituțiile Apostolice.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2022. La început, acest post era ținut numai în cercurile monahale și mult mai târziu s-a extins și în rândul credincioșilor.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2022. Cine se scoală de dimineață în fiecare zi de post pentru a vedea răsăritul Constelației Cloșca, va avea tot anul parte de bine și i se vor împlini dorințele. Tradiția mai spune că femeile nu au voie să muncească în casă pe perioada postului.

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel 2022. Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel nu are o durata fixa, deoarece inceputul lui este in functie de data variabila a Sfintelor Pasti. Acest post incepe de regula în lunea dupa Duminica Tuturor Sfintilor, prima duminica dupa Rusalii - Pogorarea Sfantului Duh. Tinand seama ca mentinem Pascalia calendarului neindreptat, Sfintele Pasti se pot sarbatori intre 4 aprilie si 8 mai. Astfel, se poate intampla ca Duminica Tuturor Sfintiorsa fie dupa 29 iunie si Postul Sfintilor Petru si Pavel sa se desfiinteze. Asa s-a intamplat in anii 1945 si 1956, cand Invierea a fost praznuita pe 6 mai. In cele doua cazuri, Sfantul Sinod a hotarat sa se tina trei zile dinaintea sarbatorii Sfintilor Apostoli. O situatie similara am avut si in anul 1983, cand am sarbatorit Sfintele Pasti pe 8 mai, iar Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel a fost numai de doua zile, 27-28 iunie.

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel 2022. Pentru a afla durata Postului Sampetrului din orice an, se foloseste urmatoarea regula: cate zile sunt de la data Invierii (inclusiv) din anul respectiv până la 3 mai, atatea zile ține postul.

Dezlegare la pește in Postul Sfinților Petru și Pavel

In Postul Sfintilor Petru si Pavel, in zilele de luni, miercuri si vineri consumam hrana fara ulei, marti si joi avem dezlegare la hrana gatita cu untdelemn, iar sambata si duminica se mananca peste. Avem dezlegarea la peste si pe 24 iunie, atunci cand sarbatorim Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Dezlegarea la peste avem si luni, marti si joi, numai daca in aceste zile praznuim un sfant cu doxologie mare si cu cruce neagra in calendar. Cand o astfel de sarbatoare cade miercuri sau vineri se dezleaga la untdelemn si vin. Daca sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peste, vin si ulei.

Rugăciune din timpul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

"La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin".

