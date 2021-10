VIDEO. Poșta este livrată cu drone pe insulele izolate din Irlanda

O dronă mare, cu două motoare, poartă scrisorile și mandatele poștale între Kirkwall și North Ronaldsay, transmite BBC. Până la 100 kg de documente poștale pot fi transportate într-o călătorie de aproximativ 56 km. Călătoria durează mai puțin de 20 de minute.

Procesul a fost inițiat de doar două săptămâni și este realizat de Royal Mail pentru a ajuta la conectarea mai bună a comunităților insulare îndepărtate și la reducerea emisiilor de carbon. Odată ce poșta ajunge la North Ronaldsay - o comunitate de aproximativ 70 de persoane - aceasta este livrată în mod obișnuit de către un lucrător poștal local.

Vehiculele aeriene fără echipaj (UAV) pot zbura în condiții meteorologice proaste, inclusiv ceață, și, spre deosebire de serviciile cu barca, nu sunt afectate de maree.

Dacă proiectul cu Windracers Ltd are succes, tehnologia va fi luată în considerare de Royal Mail pentru a sprijini livrările către zonele îndepărtate din Marea Britanie. Procesul face parte din proiectul Sustainable Aviation Test Environment (Sate), bazat pe Aeroportul Kirkwall.

Nick Landon, director comercial al Royal Mail, a declarat că proiectul a fost conceput pentru a oferi cel mai bun serviciu posibil clienților oriunde locuiesc în Marea Britanie, protejând în același timp mediul.

Factorul poștal din North Ronaldsay, Sarah Moore, a spus: "Este foarte interesant să fii implicat în acest proces. North Ronaldsay este o zonă foarte îndepărtată a Regatului Unit și sunt mândră că sunt implicată".

Proiectul a început luni și se desfășoară până la 15 octombrie.

