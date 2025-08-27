Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?

Acordul încheiat cu împăratul Qing a oferit Marii Britanii controlul comerțului în Asia și Hong Kong-ul, stabilind și taxe împovărătoare pentru chinezi. Declinul Chinei imperiale, scrie Politico, a fost cauzat de lipsa de progres militar și tehnologic, iar UE riscă un drum asemănător. Deși descoperise praful de pușcă și armele de foc, China se afla, la momentul când a avut loc prima confruntare cu britanicii, cu 200 de ani în urma acestora în privința tehnologiei militare.

După decenii de reduceri ale cheltuielilor de apărare și de stagnare inovativă, europenii depind de protecția SUA și sunt vulnerabili la presiunile Washingtonului. Donald Trump a demonstrat deja că poate forța concesii: acordul comercial recent încheiat cu UE, în Scoția, este vag și greu de aplicat, consideră Politico. Prezentat ca o soluție de compromis de către tabăra Ursulei von der Leyen, acordul ar fi unul defavorabil blocului comunitar, fiindcă i-ar permite lui Trump să facă noi cereri sau crească taxele la 35%, dacă UE nu investește 600 de miliarde de dolari în SUA. Iar investițiile depind de mediul privat, nu sunt decise de la Bruxelles.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat o strategie de apărare a intereselor europene bazată pe trei piloni: măsuri de retorsiune, diversificarea partenerilor comerciali și consolidarea pieței interne. Mario Draghi și Enrico Letta au avertizat, însă, prin rapoarte recente, că fără reforme profunde și investiții, UE riscă irelevanța geopolitică. Draghi a subliniat și deficitul de securitate: Europa nu este pregătită pentru o lume în care comerțul e dictat de resurse și stabilitate, nu de eficiență.

Trump și-a folosit atu-urile, adică puterea militară de care Europa are nevoie pentru a face față Rusiei și tehnologia de fabricație a microchip-urilor, de care industria europeană are nevoie. Victoria sa este privită cu atenție de China, țară ce are de asemenea ”cărți câștigătoare” de jucat în relația cu Europa. Uniunea depinde de China în unele domenii tehnologice și în ceea ce privește mineralele rare folosite în electronică, telefonie, panouri solare etc.

Întrebarea rămâne dacă UE va reuși să devină un pol de liber-schimb și competitivitate sau va rămâne un câmp de luptă între SUA și China.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News