Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted

Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori şi proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în ţară în noaptea de marţi spre miercuri, urmând să fie încarcerat într-o unitate de detenţie.

"În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare. Bărbatul va fi adus din Marea Britanie şi va fi introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea", a anunţat Poliţia Română.

La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE şi al Biroului Naţional Interpol, au fost localizate în afara ţării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autorităţile judiciare române.

Astfel, au fost aduse în ţară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliţiei Române, în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, în cadrul a 6 misiuni planificate, potrivit Agerpres.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind transferate către Germania, Austria, Franţa şi Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluţionare de către autorităţile judiciare din statele în care au fost depistate, potrivit IGPR. 

09 sep 2025, 23:27
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

