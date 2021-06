Cea mai mare lucrare de infrastructură după Revoluție. Chirieac: Podul lui Cuc riscă să rămână... suspendat

"Un proiect care pe mine m-a impresionat întotdeauna şi sper să se realizeze un proiect al cărui artizan sunteţi: podul de la Brăila, cea mai mare lucrare de infrastructură, de după Revoluţie, din ţara noastră. I-aţi ales bine pe japonezii aceia care construiesc podul, sunt foarte serioşi. Am înţeles că podul va fi în mijlocul a nimic pentru că domnul Drulă a ratat să liciteze şoselele de legătură şi bretelele care fac legătura de la un mal la celălalt al Dunării", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la DCNews.

"Când a fost licitat podul de la Brăila, care era o promisiune în zona Tulcea, îmi amintesc şi acum că am avut o întâlnire cu preşedintele Consiliul Judeţean, Teodorescu, de la Tulcea, chiar în luna februarie sau martie 2017 şi mi-a zis de pod. Şi îmi spune: "De zece ani, mă chinui şi vorbesc cu toată lumea". Şi zic: "Domnul preşedinte, eu vă promit că o să îl licitez". În aprilie, am lansat două proiecte - Centura Timisoarei şi Podul de la Brăila. Am terminat evaluare prin septembrie-octombrie. (...) La această licitaţie erau şi drumurile de legătură.

Problema a fost că, la acel moment, Comisia Europeană nu voia să îl finanţeze - o investiţie de 488 de milioane de euro - spunând că nu ar fi trafic. Atunci, am luat indicatorii de trafic pe mai multe regiuni şi, dacă vă veţi uita, veţi vedea că sunt pornite câteva drumuri expres. De multe ori, ne-am lovit de chestia asta. Tot nişte români binevoitori spuneau că facem autostrăzi şi nu avem trafic. (...) Şi le-am explicat: "Uitaţi traficul", a spus Răzvan Cuc.

"Podul lui Cuc va rămâne suspendat"

"Undeva la sfârşitul anului 2022 ar trebui să fie terminat podul", a mai adăugat acesta.

"Japonezii sunt extrem de serioşi. Problema este că podul lui Cuc va rămâne suspendat pentru că nu ai cum să ajungi la el, fiind esenţial pentru dezvoltarea celor două regiuni: Brăila Galaţi - Tulcea. Este esenţial în această zonă", a adăugat Bogdan Chirieac.

