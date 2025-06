Pleci în vacanță și nu știi unde să-ți lași câinele sau pisica? Iată ce soluții ai la dispoziție / video

Întrebat de ce s-a apucat să facă asta, Robert Caraman a răspuns că ideea a pornit dintr-o nevoie personală: în urmă cu 16 ani nu găsea un loc potrivit în care să-și lase câinele. Și-a imaginat cum ar trebui să arate un spațiu ideal pentru un animal de companie și a decis să creeze el un astfel de loc. Așa a luat naștere primul pet hotel din România.



„A fost foarte simplu pentru că la vremea la care am făcut primul pet hotel, adică acum 16 ani, nu existau niște locuri în care mi-aș fi lăsat propriul meu câine și m-am gândit cum ar trebui să fie un loc în care mi-aș lăsa eu câinele și m-am gândit că ar trebui să fie cât mai apropiat de mediul în care acesta trăiește, cât mai apropiat de un apartament, o casă, cu un program special, așa cum e el obișnuit acasă. Și am zis: „Dacă nu există, lasă că îl facem noi”. Și așa am început, a spus Robert Caraman.

Întrebat cum vede evoluția din ultimii 16 ani, Robert Caraman a spus că aceasta este una clară, deoarece tot mai mulți români și-au luat animale de companie, iar acestea au devenit parte din familie, ceea ce a dus la o creștere a grijii și a serviciilor dedicate lor.

„Categoric e o evoluție interesantă pentru că românii și-au cumpărat din ce în ce mai multe animale de companie și intrăm într-o zonă în care cățeii și animăluțele au devenit parte din familiile noastre, și atunci, și grija și serviciile pentru ele au crescut”, a spus Robert Caraman.

Pet hoteluri, pensiuni, pet boarding sau pet sitting?

Robert Caraman a explicat că piața serviciilor pentru animale de companie e împărțită între pet hoteluri, pensiuni, pet boarding și pet sitting. Pet hotelurile oferă condiții apropiate de cele de acasă, în timp ce pet sitting și boarding ocupă un segment mai mic din piață, deși sunt intens promovate.

„Mulți oameni sunt asaltați de reclame și de foarte multe variante care există acum. De la pet sitting – să vină cineva să stea cu animăluțul tău, la pet boarding, pet hotel, pensiuni. Ce este cu adevărat un pet hotel?”, a întrebat Tudor Tim-Ionescu.



„În momentul de față, piața serviciilor de cazare pentru animalele de companie să zicem că e împărțită. Există pet hoteluri - unde sunt acum diverse facilități, e la modă să faci cazare pentru animalele de companie. În general, pet hotelurile oferă niște spații care sunt mai adaptate nevoilor animalelor de companie și cumva replică condițiile de acasă.



Apoi avem pensiuni cu diverse spații de cazare, unde sunt mai mult padocuri sau spații mai exterioare, puțin mai simple. Despre pet boarding sau pet sitting, aici este într-adevăr o creștere substanțială a ofertei, dar după ultimele studii, inclusiv unul pe care l-am făcut noi personal, nu ocupă atât de mult din piață pe cât credeam. În schimb, sunt foarte susținute cu publicitate și cu tot felul de reclame, dar practic segmentul de piață pe care îl acaparează este foarte mic.



Pet sitting presupune că cineva vine acasă cât timp ești tu plecat și are grijă de animăluțul tău. Pet boarding presupune că duci câinele la cineva acasă, unde poate să se ocupe numai de cățelul/pisica ta sau de încă câțiva căței, pisici, depinde cum are spațiul”, a spus Robert Caraman la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC NewsTV.

