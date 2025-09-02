Planurile PPC pentru energie electrică: Digitalizare, sustenabilitate și oferte care aduc mai mulți bani în buzunarul clienților / video

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, a vorbit despre planurile companiei de digitalizare, sustenabilitate și eficiență energetică. Acesta a explicat și ofertele de energie electrică, menite să ajute consumatorii să reducă costurile și să beneficieze de prețuri predictibile. Prin consultări cu echipa din magazine, telesales sau vizite la domiciliu, PPC își propune să ofere soluții adaptate nevoilor fiecărui client, pentru a le aduce „mai mulți bani în buzunar”.

Ionuț Polexe a vorbit despre planurile PPC în domeniul digitalizării, sustenabilității și eficienței energetice și a subliniat transformarea acestora în soluții practice pentru clienți și despre ofertele companiei pentru energie electrică, atât standard, cât și personalizate.

„Planurile noastre sunt legate foarte mult în zona de digitalizare, în zona de sustenabilitate, eficiență energetică și toate aceste lucruri vrem să le transformăm în lucruri practice, utile și aplicabile.



Din acest punct de vedere, pentru a adresa o problemă care există constant în această perioadă, și anume tariful la energia electrică, împărțim abordările în două segmente mari.



O dată sunt ofertele de preț per se și puteți să găsiți în comparator ofertele noastre. Sunt oferte speciale care sunt disponibile în magazine și colegii noștri din telesales. Pe de altă parte, sunt aceste oferte în care clientul care știe exact ce dorește poate să le folosească”, a spus Ionuț Polexe.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie,

Mai mulți bani în buzunar pentru consumatori

PPC își propune să ofere clienților soluții eficiente și adaptate nevoilor lor, prin consultări cu echipa din magazine, telesales sau vizite la domiciliu, pentru a-i ajuta să reducă costurile la energie și să beneficieze de prețuri predictibile.

„Să spunem că printre cei care ne privesc a mai rămas cineva care nu e convins. Cum îl convingeți?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.



„Este important să știm exact ce facem astfel încât să fim cât mai eficienți din punct de vedere al costurilor la energie.



Este un parteneriat între noi și clienții noștri prin care ne dorim să le oferim cele mai bune soluții în funcție de propriile nevoi. Prin urmare, o discuție cu colegii din magazine, o discuție cu colegii din telesales, o discuție cu colegii care vizitează clienții acasă sau informații pe care le pot obține pe site îi vor ajuta să ajungă la cea mai bună concluzie pentru fiecare dintre ei”, a spus Ionuț Polexe.

„Argumentul suprem este că ne lăsați cu câțiva bani în plus în buzunar", a completat Anca Murgoci.



„De aici am plecat. Dorința noastră a fost să le dăm clienților ceea ce ne cer, prețuri predictibile, și acesta a fost unul dintre gândurile care ne-a dus mai departe pentru a dezvolta acest tip de ofertă”, a spus Ionuț Polexe la DC News.

Video:

