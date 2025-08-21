Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”

Se conturează primele linii mari ale garanțiilor de securitate pe care statele europene intenționează să le ofere Ucrainei.

Una dintre ipotezele vehiculate, cunoscută încă din primăvară drept „backstop”, presupune desfășurarea de forțe aeriene americane în țările de la granița cu Ucraina pentru sprijin logistic al trupelor europene de menținere a păcii. În acest context, în spațiul public se discută scenariul aducerii de avioane F-35 în zona Constanța.

Problema reală se ridică însă atunci când vine vorba despre efortul uman necesar. Forța de descurajare europeană poate mobiliza în prezent doar 25.000 - 30.000 de militari, de zece ori mai puțin decât necesarul estimat pentru Ucraina, adică 250.000 - 300.000 de oameni. Franța și Marea Britanie pot asigura împreună doar o zecime din acest efectiv. Restul ar trebui completat de fiecare stat membru NATO, inclusiv România și Polonia, în ciuda pozițiilor oficiale prudente.

O asemenea perspectivă ar putea alimenta puternic discursul partidelor naționaliste, care vor specula ideea că „românii sunt trimiși pe front”, spune analistul Radu Carp. Într-un asemenea scenariu, dezbaterea politică internă ar putea exploda, în timp ce deciziile majore vor depinde, în final, de marile capitale occidentale și de Washington.

În timp ce analiștii avertizează că o astfel de perspectivă va alimenta puternic discursul partidelor naționaliste, în spațiul public românesc apar deja voci care cer participarea cu trupe. Generalul Marius Crăciun a transmis tranșant: „În opinia mea, trebuie să participăm cu trupe!”

Dacă România va merge pe linia implicării directe sau va rămâne în zona sprijinului logistic și tehnic rămâne de văzut. Cert este că presiunea asupra statelor de la granița cu Ucraina crește, iar deciziile majore se vor lua la masa NATO.

„Se prefigureaza, in linii mari, cum vor arata garantiile de securitate pe care statele europene le pot oferi Ucrainei.Marea Britanie enunta prin februarie - martie ideea "backstop": forte aeriene SUA, stationate in tarile de la granita cu Ucraina, care sa asigure sprijin logistic fortelor de mentinere a pacii europene prezente pe teren. Iata ca aceasta idee se concretizeaza, prin ipoteza aducerii de F-35 in zona Constanta. Ideea este foarte buna dar intrebarea mea este de ce nu a formulat-o Romania?! Asteptam sa propuna altii pentru noi si apoi declaram "Phi, da ce idee buna! Cum de nu ne-am gandit! Sigur ca da, sa vina, oricum nu ne costa nimic!". Se va spune ca se va opune Federatia Rusa.

Cum a declarat si Stubb: pot sa se se opuna, sa depuna si proteste la ONU, acesta e planul european si asta este.Romania poate contribui concret, prin actiuni de deminare la Marea Neagra. Macar ideea aceasta o putem enunta, cu subiect si predicat?! Ori alegem in continuare "incremenirea in proiect"? Oricum, se va rezolva cumva definirea garantiilor de securitate, sunt state europene care muncesc non-stop la acest aspect, altele stau in expectativa. Va aparea insa inevitabil o problema pe care am semnalat-o public in luna martie. Rog verificati.

Forta de descurajare europeana - care nu va fi deplasata pe linia frontului - poate mobiliza in prezent 25.000 - 30.000 de oameni. In Ucraina este nevoie de 250.000 - 300.000 de oameni. Franta si Marea Britanie pot asigura, impreuna, o zecime. Restul? Va veni din fiecare stat membru NATO. Cum asa, si din Romania? Da, si din Romania si din Polonia care a exclus ideea, fiecare va contribui. Sa vedeti atunci isterie aurista! Se vor tavali pe jos Simion si Georgescu: "romani! v-am spus noi, astia va trimit la moarte! Noi suntem pentru pace, noi nu avem nimic cu Federatia Rusa, pace, pace, pace".

Pana cand va interveni "Daddy" Trump: "gata cu discutiile". Ne vom amuza teribil in urmatoarele luni! Morala? Daca nu vrei sa stai la masa, vei fi in meniu!”, a scris Radu Carp pe Facebook.

