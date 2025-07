Plângere penală împotriva lui Albert NBN, după ce a înjurat România la „Beach, Please!”: Îmi iubesc țara, dar nu statul

"Am depus plângere penală la Parchetul General: România NU se înjură și NU se umilește oricât de “artist” ai fi! Artistul Albert NBN, în cadrul festivalului „Beach, Please!” de la Costinești, și-a permis să folosească expresii vulgare, jignitoare și ofensatoare la adresa României și a poporului român. În fața a mii de tineri, într-un context public, a exprimat injurii care nu au nimic de-a face cu arta, libertatea sau muzica.

Este esențial să clarificăm:

a. Dacă aceste fapte sunt de natură penală;

b. Ce responsabilitate are „artistul” și, totodată, organizatorii festivalului;

c. Ce prejudicii morale, sociale și de imagine au fost aduse Statului Român și instituțiilor sale.

Când un așa-zis „influencer” sau „artist” își permite, de pe scenă, în fața unor mii de adolescenți, în numele unei așa-zise forme de “artă”, să promoveze ura, disprețul față de țară și un comportament extremist, iar statul tace, mesajul transmis tinerilor este devastator: totul este permis! Dar, România nu este o glumă! România NU este un decor de festival! România este ACASĂ. Iar ACASĂ merită respect!", a scris Dumitru Coarnă, pe pagina sa de Facebook.

Albert NBN a reacționat pe TikTok după valul de critici apărut în urma prestației sale de la festivalul „Beach, Please!”, susținând că versurile controversate au fost greșit înțelese și nu au avut intenția de a jigni România sau poporul român.

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. Sau să-mi înjur oamenii care mă apreciază. Eu nu am nimic cu românii, nu am înjurat românii. Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau. Dacă încercați să faceți din țânțar, armăsar, este fix problema voastră. Nu dau explicații la nimeni. Îmi iubesc țara. Statul și autoritățile, în niciun caz. Îmi iubesc fanii, dacă nu erau românii, eu nu mai ajungeam să am succesul pe care îl am acum. Când vă învăț copiii să nu se drogheze și să își iubească familiile, de ce nu mă postați? Mă postați când vorbesc urât? Vă pup, să fiți sănătoși!”, a explicat Albert NBN mesajul video publicat în urma criticilor de pe internet.

