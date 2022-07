Plaje închise după ce o româncă a fost ucisă de un rechin! Și o austriacă a fost omorâtă în același mod.

UPDATE: Două surse au declarat pentru Reuters că trupul unei românce, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost descoperit la câteva ore după un atac al unui rechin care a provocat moartea unei austriece în vârstă de 68 de ani.

Românca este a doua persoană ucisă în urma unui atac al unui rechin în Marea Roșie din Egipt

Atacurile au avut loc la sud de orașul Hurghada, a anunțat duminică Ministerul egiptean al Mediului.

Tragediile au avut loc la o distanță de 600 de metri unul de celălalt, conform primelor informații.

Știrea inițială:

Mai multe plaje din Egipt au fost închise, după ce o femeie a fost ucisă de un rechin. Guvernoratul Mării Roşii a ordonat, în consecinţă, închiderea plajelor din zona Hurghada, o importantă staţiune unde au început din nou să sosească turiştii, după pandemia de coronavirus. Astfel de incidente sunt extrem de rare în acea regiune, conform BBC.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Peste 10.000 de turişti au participat la deschiderea oficială a sezonului la Plaja Ghioroc, staţiunea de interes local aflată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Arad, care are o plajă cu nisip fin şi palmieri.



Reprezentanţii Primăriei comunei Ghioroc şi ai Consiliului Judeţean Arad au declarat că evenimentele care au avut loc, pentru a se marca începerea Summer Fest Ghioroc, au umplut plaja.



Turiştii au avut parte de tunuri cu zăpadă artificială pentru a se răcori, tunuri cu spumă şi o bătălie a vopsea multicoloră, pe fond de muzică aranjată de mai mulţi DJ.



Primarul comunei, Corneliu Popi Morodan, a spus că au participat peste 10.000 de persoane, iar "plaja a fost neîncăpătoare".



"Anul acesta am adus elemente noi de culoare pe plaja din Ghioroc, leandri, palmieri, am împrospătat nisipul fin de pe malul lacului. Am fost atenţi şi la extinderea zonei comerciale, ca ea să se încadreze în conceptul staţiunii de interes local Ghioroc. Avem deja foarte multe solicitări şi pentru închirierea căsuţelor de agrement", a spus primarul.



Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care a participat la evenimente, a spus că staţiunea Ghioroc a devenit "un pol de atracţie turistică unde mii de tineri vin în fiecare weekend să se simtă bine".



Timp de 11 săptămâni, weekend-urile din cadrul Summer Fest vor fi cu muzică, petreceri pe plajă şi o atmosferă de litoral, promit autorităţile, care organizează festivalul verii împreună cu Liga Studenţilor din Universitatea "Aurel Vlaicu".



Lacul Ghioroc are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri, iar plaja cu nisip fin este folosită de zeci de ani de turişti, însă abia în ultimii ani aici au apărut investiţii publice şi private majore.



Plaja este amenajată cu palmieri, umbrele, baldachine, terase, tobogane de apă, locuri de joacă pentru copii şi un camping. Accesul este liber, dar şoferii trebuie să plătească o taxă de parcare de 10 lei pe zi, bani pe care administraţia locală îi foloseşte pentru a întreţine zona de agrement.

