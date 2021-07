Plaja mărită din Mamaia. IMAGINILE ZILEI: Operatorii economici sunt disperați!

Locuitorii și operatorii economici de pe litoralul Mării Negre sunt profund nemulțumiți de obstacolele puse, la propriu, în calea afacerilor și a dezvoltării turismului. Cititorii DC News ne-au trimis fotografii cu noua ispravă de lângă plaje. Este vorba despre câteva bariere de beton 'aspectuoase', vopsite în verde, eco, desigur, care blochează un drum tehnic de aprovizionare din apropierea celebrei Plaje 'Trei papuci' din Constanța.

Potrivit acelorași surse, drumul nu a fost făcut de autorități, nu s-a realizat nici măcar canalizarea, deși era în atribuția acestora de a asigura utilitățile necesare operatorilor economici. Mai mult, acum l-au și blocat, pe banii lor, făcând aprovizionarea imposibilă se pare după ora 10.00.

Practic, operatorii care au mușchi lucrați la sală ar putea să care în brațe butoaiele de bere, pe o rută ocolitoare cu o lungime de aproximativ 800 de metri, pe caniculă. Și turiștii dacă sunt însetați... ar putea să dea o mână de ajutor și să nu mai fie nemulțumiți...

De asemenea, lărgirea plajei din Mamaia poate să îi expună pe turiști la un risc major atunci când apa se retrage în mare. Salvamarii trag un semnal de alarmă după ce plaja din Mamaia a fost extinsă:

„Mereu repet acest lucru: Când venim la îmbăiere, trebuie să avem în vedere faptul că apa este un mediu periculos, indiferent cât de adâncă este! Trebuie să ne luăm câteva măsuri de precauție. Faptul că s-a lărgit plaja înseamnă că s-a micșorat zona de îmbăiere pentru turiști. Dacă pe noua zonă nisipată aveam înainte 150-200 de metri, depinde de configurația plajei sau fundul mării, acum e redusă undeva pe la 50 de metri, cel puțin în prima parte.“, a spus Gabriel Culea, coordonatorul Serviciului Salvamar din Mamaia, în exclusivitate pentru DC News (Vezi știrea aici).

Vergil Chițac, despre problema adâncimii

Prin urmare, pragul țărmului a devenit foarte abrupt, iar geamandurile se află foarte aproape de țărm. În acest sens, Vergil Chițac, primarul Constanței, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre modul în care se poate rezolva această problemă:

„Legat de faptul că apa e foarte adâncă, panta fiind mai mare, vreau să vă spun că lucrul acesta se va rezolva în timp, pentru că marea lucrează, curenții lucrează, aduc sedimente. Ceea ce m-a interesat pe mine a fost faptul că noi, primăria, trebuie să asigurăm serviciile de salvamar. Or, din perspectiva asta, probabilitatea ca să apară evenimente nedorite este cu atât mai mare.

Am suplimentat numărul de salvamari, am dus mai aproape de mal chioșcurile acestora, pentru că nu puteau să rămână în aceeași poziție. De asemenea, i-am dotat cu motoscutere, le-am luat echipamente și am făcut licitații și ne-am pregătit din martie. De aceea am făcut și un comandament „Litoral 2021“ la Primăria Constanța și am adunat toate instituțiile care au un rol în buna pregătire a sezonului estival. Mă refer aici la ARPC, Poliția Națională, serviciile din primăria, DSP și tot aici am abordat și problema salvamarilor. Problema aceasta există, dar se va rezolva în timp“, spune primarul Constanței.

„Să stai la terasă și să vezi marea rămâne doar o nostalgie“

„Cât privește nemulțumirea oamenilor cu mărimea plajei, acesta a fost contractul. Și eu am nostalgia vremurilor când stăteam pe terasă și vedeam marea. Probabil acum, dacă stai la terasă, e destul de dificil să vezi marea. În unele locuri lățimile sunt de 250 de metri. Acesta e proiectul, dar, fără discuții, pe termen lung se va rezolva problema cu adâncimea“, a concluzionat primarul Vergil Chițac (Vezi știrea aici).

