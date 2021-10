Piedone, moment emoţionant: Bunica... Dacă o aveți în preajmă, fericiți sunteți! - VIDEO

"Bunica...Dacă o aveți în preajmă... fericiți sunteți!

Eu... o păstrez în amintiri, și-n gânduri... Și-o regăsesc în toate bunicile lumii largi. Mi-e dor de ea. Și de mama mi-e dor... Amândouă îmi sunt îngeri păzitori! Știu, credeți-mă, totul și despre mine și despre VOI... Îmi lipsesc atât de mult... Dar le simt și dragostea și parfumul și îmbrățișarea...

Am trecut puțin pe la florărie și pe la cofetărie! Am prins o sută de trandafiri roșii, plus unul alb, într-un buchet! Și-am luat-o la pas mărunt... Am făcut popas și la cofetărie. Și-am luat și-un tort dulce, ca toți bunicii! Și șampanie am luat... C-am auzit că-i centenar în marea noastră familie din 5.

Și-am vrut să o cunosc pe distinsa doamnă Cecilia! O femeie elegantă, o femeie frumoasă, cu ochi blânzi... ca ai bunicii mele, ca ai bunicii tale... Pentru EA... a fost și un mic dar din partea NOASTRĂ! NOI, administrativul, laolaltă cu Consiliul Local și cetățenii cu inima buna, i-am dus doamnei Cecilia un mic dar! Că i-am aflat năpasta prin care a trecut... Încă-i mai sunt pereții afumați de foc, oameni buni. Încă-i mai seamănă casa c-o hrubă... Și când ai o sută de ani, meriți liniște și-un jilț nobil, de aristocrat, pentru meditație și confort, nicidecum o odaie povară...

În memoria bunicilor care nu ne mai sunt în case... ne-am angajat să-i facem casa lună, să se învârtă, desigur, după soare!La mulți ani, sănătoşi, stimată doamnă Cecilia! Dragilor, ştiți... sunt vremuri dure! Le trăim cu toții!

Astăzi încercăm să răzbim, mâine... doar Dumnezeu știe ce ne așteaptă! Corect sau incorect, așa-s vremurile... Aveți grija de bunici, iubiți-vă copiii, soțiile, soții, părinții, frații, prietenii, amicii! Iubiți-vă și respectați-vă familia! Trăiți momentul, bucurați-vă de prezent! Nu vă certați, că timpul e prea scump... Mâine poate fi altfel pentru fiecare! Dumnezeu să fie mereu lângă noi!", a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

