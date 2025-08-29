Pericol uriaș de explozie în Ialomița, după descoperirea unei pungi de gaz / Crater de 30 de metri și peste 1.500 de oameni evacuați / video

1.500 de oameni au fost evacuați din zona localității Amara din județul Ialomița.

Autoritățile locale din Amara, alături de reprezentanții ISU Ialomița, sunt în alertă după ce, în urma unor lucrări la rețeaua de apă a orașului, a fost descoperită o pungă de gaz. În zonă există un pericol de explozie, de aceea s-a dispus evacuarea a sute de oameni. Pompierii intervin pentru a elimina acest risc, scrie Independent.

Din cauza problemelor generate de presiunea scăzută a apei din orașul Amara, autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri de apă.

Vineri, 29 august 2025, în timpul acestor lucrări de forare, a fost descoperită o pungă de gaz. Din cauza presiunii foarte mari, gazul a țâșnit din adâncul pământului, generând un pericol de explozie.

Pentru a elimina orice risc, s-a dispus evacuarea a 1.500 de oameni care locuiesc în zona unde s-au efectuat săpăturile. La fața locului intervin forțe ale ISU Ialomița.

„S-a constituit Garda Operativă și se va da emite un mesaj RO-Alert!“, potrivit oficialilor ISU Ialomița.

Din primele verificări, s-ar părea că respectivul gaz ar fi hidrogen sulfurat.

Potrivit România TV, la fața lovului s-a format un crater de paroximativ 30 de metri diametru.

