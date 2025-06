Pelerinajul Speranţei la Şumuleu Ciuc. Rugăciuni şi pentru sinistraţii din Covasna şi pentru Salina Praid

Încă de la primele orele ale dimineţii, credincioşii, majoritatea catolici de limbă maghiară, au pornit spre locul pelerinajului - altarul în aer liber aflat în şaua dealurilor Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic.



La eveniment au venit oameni de toate vârstele, de la bebeluşi purtaţi în braţe sau în cărucior de părinţii lor, până la octogenari, dar şi persoane cu diverse probleme medicale, care se deplasau cu dificultate, toţi uniţi în credinţă şi încrezători că vor pleca de la Şumuleu mai liniştiţi şi cu mai multă speranţă în suflet.



De altfel, mottoul pelerinajului din acest an de la Şumuleu Ciuc a fost "Pelerinii speranţei", la fel ca acela al Anului Jubiliar declarat de Papa Francisc în 2024, iar mulţi dintre participanţi au spus că Fecioara Maria este pentru ei "Mama Speranţei", care le aduce linişte sufletească.



"Eu am 70 de ani şi soţul are 80 de ani, venim aici de 45 de ani. Când vin aici, personal am o pace sufletească extraordinară. După ce te întorci acasă, toate le iei aşa cum le lasă Bunul Dumnezeu, cu bune, cu rele. Că nu suntem vrednici numai de bune şi Dumnezeu ne mai dă şi rele şi atunci ne dă şi puterea să le putem duce. Drumul nu mi se pare deloc greu, în ciuda vârstei. (...) Locul acesta este extraordinar, e special, îţi dă putere, îţi dă curaj. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în familie, dar şi pentru pace în ţară, unde vedeţi câtă vrajbă este, până se vor aşeza toate", a declarat pentru Agerpres o femeie venită din localitatea Gherla, judeţul Cluj. Ea a mărturisit că venea la Şumuleu Ciuc şi în timpul regimului comunist, dar atunci nu spunea că vine la pelerinaj, ci doar ca să viziteze zona.

"Ne rugăm şi pentru oamenii de la noi din judeţ, loviţi de inundaţii"





Unii dintre pelerini s-au oprit, preţ de câteva minute, la Catedrala franciscană de la Şumuleu Ciuc, pentru a se odihni şi pentru a se ruga la statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, iar alţii au mers direct către altarul în aer liber unde se oficiază liturghia festivă.



"Sunt din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Am 66 de ani şi vin aici de când mă ştiu. În copilărie ne aduceau părinţii, când m-am căsătorit am venit cu soţia, apoi am adus şi copiii. Când vin aici mă rog pentru familie, restul ştie Domnul ce să ne dea. Am avut întotdeauna încredere în Fecioara de la Şumuleu şi niciodată nu am avut dubii că nu e alături de mine. (...) Ne rugăm şi pentru oamenii de la noi din judeţ, loviţi de inundaţii. (...) Sunt aproape de noi, la 20 de kilometri, şi am un gând bun pentru ei, dar îi şi ajutăm cum putem", a spus un bărbat, venit la pelerinaj alături de soţia sa.



De altfel, mulţi dintre cei care au venit la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc s-au rugat pentru sutele de familii afectate de inundaţiile din Covasna, dar şi pentru comunitatea din Praid, unde salina a fost inundată de apele pârâului Corund.



"Nu mi se pare greu drumul, chiar dacă am 70 de ani. Mă mai opresc, mă odihnesc şi mă rog. Şi simt că Fecioara mă ajută de fiecare dată. Acum mă rog pentru familie, pentru pace şi pentru oamenii din Praid. Să îi ferească Domnul de un necaz şi mai mare şi să îi ajute pe mai departe", a afirmat, la rândul său, un bărbat din Odorheiu Secuiesc.



Oamenii mărturisesc că în fiecare an abia aşteaptă să vină la Şumuleu Ciuc, unde simt că Fecioara îi încurajează, le dă speranţă, linişte şi spor de muncă.



"Venim din Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău. Am mai fost acum 40 ani şi am fost şi când a venit Părintele Francisc. Aici te apropii de Dumnezeu, aici ne spunem toate nevoile şi sperăm că ne ajuta. Suntem încrezători. Drumul cu rucsacul în spate nu e uşor, dar facem penitenţă. Dacă Dumnezeu ne binecuvântează cu ceva, să contribuim şi noi cu un efort. Sperăm să avem un pelerinaj binecuvântat, cu multe haruri, asta ne dorim, să simţim binecuvântarea lui Dumnezeu", a declarat o femeie.

"Drumul Crucii" de la Șumuleu Ciuc





Există pelerini care aleg să ajungă la altarul în aer liber folosind "Drumul Crucii", care porneşte la câteva sute de metri de Catedrala franciscană, un deal abrupt şi pe care se află 14 cruci care simbolizează locurile unde Isus s-a oprit pe Golgota.



Oamenii se opresc la fiecare cruce, spun rugăciuni, iar alţii se reculeg la patru vechi lăcaşe din zonă: Capela Salvator, Capela lui Iisus Suferind, Capela Sfântul Anton şi Capela Sfântul Ioan din Nepomuk.



Grupurile de pelerini merg în linişte, se roagă, cântă imnuri religioase. Mulţi dintre ei poartă costume tradiţionale, dar şi steaguri secuieşti sau ale Ungariei.



De-a lungul traseului se vând steaguri ale Ungariei sau steaguri secuieşti, iconiţe cu statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc, ba chiar şi bâte din lemn, care să îi ajute pe oameni în timpul urcuşului.



Ajunşi în şaua dintre Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic, oamenii îşi refac puterile, mănâncă şi se pregătesc pentru liturghia de Rusalii.



Mulţi rostesc rugăciuni sau merg să se spovedească şi sunt convinşi că atât rugăciunea colectivă cât şi experienţa personală profundă îi ajută să treacă peste orice necaz.



În jurul orei 12:00, a ajuns în zonă Laborumul, steagul sfânt al Şumuleului, purtat de mai mulţi elevi merituoşi. Din cordonul oficial au făcut parte şi autorităţi religioase, politicieni UDMR, dar şi preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, alături de soţia sa, care a fost primit cu aplauze.

Pelerinii, îndemnați să ajute victimele războiului, violenţei, dar şi pe cele ale catastrofelor naturale





Liturghia de Rusalii a fost oficiată de Gergely Kovács, arhiepiscop al Arhidiecezei romano-catolice de Alba Iulia, care i-a îndemnat pe credincioşi să îi mulţumească Domnului pentru darurile sale şi să ceară ajutorul atunci când vremurile sunt dificile, punctând faptul că credinţa are o forţă care susţine.



"Cu bucurie şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu mă aflu astăzi aici, în acest îndrăgit sanctuar marian, bogat în valori istorice şi în credinţă. În urmă cu şase ani, aşa şi-a început predica Papa Francisc, de la acest altar. Am venit ca pelerini, aşa cum au făcut şi strămoşii noştri. Să îi mulţumim lui Dumnezeu pentru multele sale daruri, pentru harurile primite, pentru iubirea Sa providenţială. Să cerem ajutor în vremurile istorice dificile, atunci când viaţa doare - aşa cum spunea vrednicul de pomenire episcopul Márton Áron - 'Viaţa doare şi astăzi, în lumea noastră destrămată şi rătăcită, fraţii mei pelerini iubiţi în Cristos'. Dar şi astăzi, Creatorul nostru ne poartă de grijă. Să ne ţinem de mâini, să fim pelerini împreună, aşa cum ne-a încurajat Sfântul Părinte. Să ne apropiem de Domnul Isus şi să ne adresăm Lui prin mijlocirea Sfintei Fecioare. Nu doar astăzi şi nu doar aici. Credinţa are o forţă care susţine. Să fim pelerini ai credinţei şi ai speranţei. Să rămână Şumuleu Ciuc, Transilvania şi Bazinul Carpatic locuri dragi, bogate în credinţă. Să ne cercetăm conştiinţa şi să ne căim de păcate, pentru ca jertfa noastră să poată fi adusă cu vrednicie", a spus dr. Gergely Kovács.



Predica de Rusalii a fost rostită de călugărul camilian Alfréd György, originar din comuna Sândominic, judeţul Harghita, care le-a vorbit oamenilor despre puterea credinţei, a rugăciunii şi a speranţei, despre bucurie, ca semn al prezenţei lui Dumnezeu, dar şi despre compasiunea pentru cei aflaţi în nevoie.



"Să ne rugăm sub ocrotirea maternă a Mariei şi să fim purtători ai speranţei. Să ne rugăm să găsim cu toţii alinare în relaţia personală cu Isus şi să învăţăm din inima Lui, să manifestăm compasiune pentru lume, spune Papa Leon al XIV-lea în intenţia de rugăciune pentru luna iunie: să manifestăm compasiune faţă de lume. Să fim prezenţi în lume cu o inimă plină de compasiune. Să credem că totul lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, aşa cum Maria a crezut şi a trăit. Să trăim miracolul iubirii lui Dumnezeu", a afirmat Alfréd György.



Acesta i-a îndemnat pe cei prezenţi să ajute victimele războiului, violenţei, dar şi pe cele ale catastrofelor naturale.



În predica sa, Alfréd György a făcut referire la inundaţiile din Covasna, unde numeroase familii au rămas fără case, dar şi la dezastrul de la mina din Praid.



"Trebuie să avem grijă de puterea vindecătoare a naturii. Dumnezeu ni le-a dat", a spus călugărul, care şi-a amintit că a fost la salina Praid să se vindece de boli respiratorii, atunci când era copil.



El le-a transmis credincioşilor să se iubească unii pe alţii, să se unească în credinţă şi a amintit de cuvintele Papei Francisc: "Omul nu devine mare pentru că se ridică deasupra altora, ci pentru că se coboară la nivelul lor. Nu devenim mari pe seama altora, ci slujindu-i pe ceilalţi".



La fel ca în fiecare an, manifestarea s-a încheiat cu intonarea imnului Ungariei şi a celui secuiesc.



Primăria Miercurea-Ciuc a anunţat că, în acest an, aproximativ 335.000 de persoane au fost prezente la pelerinaj.



"Am avut parte de o predică emoţionantă, sinceră, care ne-a pus în faţa unei oglinzi, în calitate de pelerini ai speranţei, la pelerinajul de Rusalii de anul acesta de la Şumuleu Ciuc, rostită de călugărul camilian György Alfréd. În calitate de purtători ai speranţei, rugăciunea şi învăţarea altora să se roage, arătarea căii lui Hristos copiilor noştri şi grija faţă de alţii ar trebui să fie sarcina noastră zilnică. Să păstrăm, să hrănim şi să vestim speranţa! În acest an, aproximativ 335.000 de pelerini au fost prezenţi la pelerinajul din şaua Şumuleului şi în piaţa din faţa bisericii", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Miercurea-Ciuc.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, la a 458-a aniversare





Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc a fost organizat în acest an pentru a 458-a oară, în centrul său fiind statuia Fecioarei Maria aflată în biserica franciscană de la poalele muntelui, care este considerată făcătoare de minuni, cunoscută şi ca "Maica Ajutătoare" sau "Femeia îmbrăcată în soare".



Preoţii şi credincioşii sunt de părere că cel mai mare miracol al său este evenimentul care stă la originea pelerinajului din sâmbăta Rusaliilor.



Potrivit legendei, în anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin şi oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reuşit să se opună şi să îşi păstreze credinţa strămoşească.



În semn de recunoştinţă, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolici din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc.



Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc, cu acest prilej fiind scoasă din biserică statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial.



După anunţul privind moartea Papei Francisc, conducerea Primăriei Miercurea-Ciuc a informat că va propune ca drumul parcurs de acesta la Şumuleu Ciuc până la altarul de unde a oficiat Liturghia Pontificală, în anul 2019, să îi poarte numele.

