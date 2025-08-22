Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc

Fostul președinte a condus statul timp de aproape două decenii.

Șeful auditorului militar din Congo a declarat oficial în fața unei instanțe militare că solicită pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Joseph Kabila, care este judecat în lipsă pentru crime împotriva umanității, inclusiv omor, viol și tortură, transmite Reuters.

Kabila a condus Congo aproape două decenii, până când și-a dat demisia în 2018. De la sfârșitul anului 2023, el se află în străinătate, ultima sa apariție publică având loc în estul Congoului, în zone aflate sub controlul rebelilor.

Kabila, acuzat de multiple infracțiuni

Fostul președinte este căutat în Congo pentru presupuse crime împotriva umanității, printre care și implicarea sa în masacrul civililor. Șeful auditorului militar, Likulia Lucien Rene, a declarat în fața instanței superioare că solicită pedeapsa cu moartea pentru omor, viol, deportare și tortură, precum și pentru alte infracțiuni.

În aprilie, Kabila a anunțat că se va întoarce în Congo pentru a sprijini procesul de pace în estul devastat de război. Ca reacție, guvernul congolez i-a interzis partidul politic și i-a confiscat averile în aceeași lună.

În mai, Senatul congolez a votat pentru ridicarea imunității lui Kabila în fața justiției. La sfârșitul lunii mai, el a apărut în estul aflat sub controlul rebelilor, unde s-a întâlnit cu lideri religioși.

Criza de lungă durată din estul Congoului a escaladat în acest an, când rebelii M23, susținuți de Rwanda, au preluat în ianuarie controlul asupra unor zone bogate în resurse minerale din est.

„Este un act de cruzime și persecuție împotriva unui membru al opoziției”, a declarat vineri pentru Reuters Ferdinand Kambere, secretarul partidului lui Kabila.

