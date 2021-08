Pe Oana Țoiu, deputat USR-PLUS, o bate grav limba română. Gafă de clasa a doua / foto

Încercând să lanseze un atac la adresa lui Mihai Tudose, a făcut o gafă elementară, o greșeală de clasa a doua de limba română. ”Mai ȚINE-ȚI minte?”, începe Oana Țoiu, parlamentar USR-PLUS, postarea.

Verbul ”a ține” se scrie, desigur, fără cratimă.

A fost corectată imediat

”Mai țineți minte că ați promis meritocrație? Noțiunile elementare de limba română credeți că sunt mai importante sau mai putin importante decât cardul?”, i-a scris o internaută pe Facebook.

După câteva minute, parlamentara a editat postarea.

”Mai ține-ți minte că aveam un premier care a ieșit senin să spună că el nu are card de credit și nici nu crede în așa ceva?Premierul cu pricina avea și un vicepremier, posibil tot alergic la ideea gestionării banilor altfel decât pe hârtie, căci ajuns președinte de partid în locul celebrului inculpat penal și-a etalat buzunarele cu cash direct în conferință de presă.Aproape am fi uitat de ei dar noi românii nu ar trebui să uităm niciodată că fără acești oameni am fi dus-o cu mult, dar cu mult mai bine și am fi irosit mai puțin din resursele de care aveau nevoie comunitățile.Mie îmi e rușine de rușinea acestor oameni poate și pentru că lor nu le e rușine de nimic. Acum s-a trezit și domnul Mihai Tudose, premierul de mai sus, să ne urecheze că nu ne amestecăm suficient în problemele din interiorul PNL. În opinia domniei sale neamestecul nostru e dovada că suntem îndrăgostiți de ciolan. Poate că declarațiile nu sunt doar o încercare de a nu fi uitat de tot și poate că asta și crede, de pe vremea în care a condus un guvern în care avea urmăriți penal și când a dat să fie viteaz în fața celebrei Carmen Dan l-a zburat Liviu Dragnea. Da, domnul Dragnea care tuna și fulgera în România până să îl ia duba poliției la pușcărie, domnul Dragnea care l-a dus pe Mihai Tudose la Palatul Victoria.Da, când cetățeni cinstiți ne trag de mânecă să facem mai mult și ma bine, sunt voci care trebuie ascultate. Dar vocea domnului Tudose, cel schimbător de partide și de fotolii comode, ar trebui după epoca Dragnea să se audă mai în șoaptă și mai cu jenă, dacă acest cuvânt se regăsește în vocabularul lor. Să nu confunde faptul că PSD l-a primit în sânul lor înapoi după ce s-a ales europarlamentar pe listele Pro România cu o uitare colectivă”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.