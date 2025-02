Pe cine vede Chirieac în turul II: Cu așa finală, putem merge liniștiți la culcare, fiindcă România e pe drumul cel bun

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV unde a vorbit despre Victor Ponta și a spus că are șanse mari în cursa prezidențială, ca independent, având sprijinul mai multor sectoare, iar excluderea din PSD nu ar fi un lucru rău pentru el în contextul electoral.

Întrebat ce se va întâmpla cu Victor Ponta după ce a fost dat afară din funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că Victor Ponta nu are motive să-și dea demisia și că PSD este încurcat de candidatura sa. Acesta a afirmat că Victor Ponta va fi exclus din PSD, dar acest lucru nu va fi rău pentru el, deoarece va deveni un candidat independent la alegerile prezidențiale.

„Victor Ponta a afirmat clar că nu are motive să-și dea demisia și ăsta este adevărul. Pe dânsul nu-l încurcă partidul, partidul e încurcat de candidatura domniei sale, deci va fi exclus din PSD, lucru care nu e rău pentru Victor Ponta. Va fi cu adevărat un candidat independent la prezidențiale.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Victor Ponta poate strânge voturi din toate părțile"

Întrebat dacă Victor Ponta urma să-și dea demisia când și-ar fi depus candidatura, analistul politic a spus că acesta nu trebuia să demisioneze pentru a-și depune candidatura, ci ar fi putut fi suspendat din partid și să candideze ca independent.

„Cred că putea să fie suspendat din partid. Nu era nevoie să fie exclus din partid. Cred că suspendat din partid și candida ca independent, fiindcă, oficial, Partidul Social Democrat, în urma congresului de duminică, îl sprijină pe domnul Crin Antonescu la președinție.

Dacă totuși se adoptă această măsură radicală, excluderea din partid a domnului Victor Ponta - și faptul că se merge pe public, nu pe partide - nu e un lucru rău pentru Victor Ponta. Deci, este cu adevărat ce spune domnia sa că este: un candidat independent la președinția României. Asta înseamnă că din toate părțile – și stânga, și dreapta, și suveranistă – domnul Ponta poate strânge voturi. Mulți dintre cei din PSD vor vota cu domnia sa.”, a spus Bogdan Chirieac.

Foto: Crișan Andreescu

Cât de mult încurcă Victor Ponta Partidul Social Democrat și întreaga coaliție prin candidatura sa

Coaliția PSD-PNL îl are candidat oficial pentru alegerile prezidențiale pe Crin Antonescu, însă în spațiul public au apărut informații potrivit cărora în PSD sunt multe voci care spun că vor vota cu Victor Ponta, și nu cu Crin Antonescu. Referitor la acest subiect, Bogdan Chirieac consideră că Victor Ponta are șanse mari să ajungă în turul al doilea, având sprijinul clasei antreprenoriale afectate în ultimii ani. Analistul politic a subliniat că Ponta a fost un premier care a sprijinit economia prin măsuri de reformă și reducerea taxelor.

„Sunt multe voci care afirmă lucrul ăsta și probabil că lucrurile sunt adevărate. Tot jocul acesta politic electoral e resetat prin intrarea domnului Victor Ponta, care are prima șansă să intre în turul al doilea. Să vedem cu cine va intra, dar dânsul are o șansă mare, ținând seama de procentele PSD-ului, ținând seama de clasa antreprenorială care a fost zdrobită, în ultimii 3 ani, și această clasă antreprenorială își aduce bine aminte de măsurile de reformă binefăcătoare ale guvernului Ponta, care au asigurat apoi dezvoltarea economică a țării în ultimii 10 ani de zile. În 2015 a plecat Ponta, dar reformele sale au ajutat România.

Această clasă antreprenorială care suferă enorm acum este mai degrabă înclinată către un om care știe economie. O să spuneți: „Președintele nu se amestecă în economie”. Președintele se amestecă în toate. Am văzut asta în cazul lui Traian Băsescu, am văzut asta și în cazul imobilismului afișat al lui Klaus Iohannis. Președintele României are o putere uriașă, asta e adevărul.

Din punctul ăsta de vedere, Ponta are și un sprijin care trebuie luat în calcul: o întreagă clasă antreprenorială. Ponta nu este pentru majorări de taxe și impozite. Când era premier el a micșorat taxele și impozitele – a micșorat taxa pe valoare adăugată, a dat facilități companiilor de tot felul din România. Inclusiv mediul de afaceri străin e liniștit cu Victor Ponta.

Eu nu spun că domnul Crin Antonescu nu este un candidat excelent. Eu aș vrea o finală Ponta-Antonescu și la finala asta putem merge liniștiți la culcare, fiindcă România e pe drumul cel bun, dacă s-ar întâmpla așa ceva.”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

