Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni

Membrii unei grupări care ar fi dat zeci de spargeri în Austria au fost prinşi de poliţiştii din Arad.

Membrii unei grupări care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, fiind căutaţi în baza unor mandate de arestare europene, au fost prinşi de poliţiştii arădeni, transmite Agerpres. Acum, judecătorii urmează să decidă dacă îi pun la dispoziţia anchetatorilor austrieci.



Conform unui comunicat de presă transmis, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, este vorba de patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 32 şi 41 de ani, toţi din localitatea arădeană Nădab.



Ei au fost ridicaţi joi dimineaţă, în baza unor mandate de arestare europene, după ce poliţiştii arădeni au primit informaţii prin intermediul Biroului Sirene al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională. Suspecţii au fost preluaţi de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu cei din oraşul Chişineu-Criş.

Indivizii sunt bănuiţi de comiterea a 33 de infracţiuni





Potrivit IPJ, autorităţile din Austria au emis mandatele de arestare pentru că cei patru sunt bănuiţi de comiterea a 33 de infracţiuni contra patrimoniului, pe teritoriul acestei ţări.



Surse judiciare au adăugat pentru sursa citată că este vorba de o grupare care dădea spargeri şi comitea furturi în Austria.



Suspecţii vor fi prezentaţi magistraţilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, iar judecătorii vor decide dacă vor fi puşi la dispoziţia anchetatorilor austrieci.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News