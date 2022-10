Pasul pe care nu ar trebui să îl facă Prințul Harry dacă mai vrea să se întoarcă în Familia Regală. Sfatul pe care i l-ar fi dat Prințesa Diana

Prințul Harry nu își va publica niciodată memoriile, deoarece nu va mai exista "o cale de întoarcere" la viața regală, a avertizat un expert. Tina Brown, un biograf regal, a spus că acum nu crede că acea carte "explozivă" a Ducelui de Sussex va vedea vreodată lumina zilei, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, scrie The Sun.

Tina, autoarea cărților "The Diana Chronicles" și "The Palace Papers", a vorbit la Festivalul Literar Henley din Oxfordshire. The Telegraph a raportat că Tina a spus: "Ei au acum această problemă. Au luat toți acești bani și Harry a încheiat această afacere în privința cărții care ar trebui să dezvăluie totul despre viața lui oribilă în calitate de membru al Familiei Regale. Dar acum este de fapt torturat pentru că înțelege că nu există cale de întoarcere dacă o face".



Ea a adăugat: "Dacă cartea continuă, nu cred că există vreo modalitate ca Harry să se întoarcă. Deci, părerea mea a fost întotdeauna că această carte nu va vedea lumina zilei. Fereastra începe să se închidă, dar întotdeauna m-am gândit că la un moment dat se va face o înțelegere și Charles va trebui să plătească avansul pentru a-l opri pe Harry să scrie această carte".

Sfatul pe care i l-ar fi dat Prințesa Diana lui Harry





Tina, care este fost redactor la Tatler, Vanity Fair și New Yorker, a fost una dintre ultimele persoane care a văzut-o în viață pe Prințesa Diana, la un prânz în New York, în vara lui 1997.



Când a fost întrebată ce sfat crede că i-ar fi dat Diana fiului ei dacă ar fi fost în viață, Tina a spus că Prințesa l-ar fi sfătuit să se întoarcă în familie.



Tina a spus: "Diana a fost foarte pragmatică. Cred că i-ar fi spus lui Harry: "Asta nu merge nicăieri. Trebuie să faci o înțelegere și să găsești o modalitate de a te întoarce"

Se spune că Harry lucrează în secret la memoriile sale de cel puțin doi ani, dar a vorbit public despre asta abia anul trecut. Luna trecută, în zilele de după moartea Majestății Sale, mai multe surse au dezvăluit că Prințul Harry a amânat lansarea cărții din cauza perioadei de doliu regal. Unii au spus că aceasta nu va fi lansată decât anul viitor, în timp ce alții au spus că va fi lansată luna viitoare.



Se spune că Harry și soția sa, Meghan Markle, vor, de asemenea, să editeze și să amâne difuzarea serialului lor Netflix. Săptămâna trecută unele surse au spus spus că Ducii de Sussex au plănuit în secret un an de reconciliere cu Familia Regală, dar numai după ce apar memoriile și serialul Netflix. Oamenii din interior spun că Harry și Meghan au evitat întotdeauna să o critice pe Regina Elisabeta a II-a, dar acum vor să facă schimbări în memoriile Prințul Harry, dar și în serialul Netflix deoarece ambii sunt prea critici față de noul Rege și Regina Consoartă.

Noua carte a lui Valentine Low face dezvăluiri șocante despre Harry și Meghan. ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”

Noi declarații-bombă despre Harry și Meghan provin din noua carte-bombă a lui Valentine Low, ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”. Autorul, corespondent regal al publicației Times timp de cincisprezece ani, povestește o serie de întâmplări inedite despre ducii de Sussex, care stârnesc deja discuții. Textul a fost lansat recent în Marea Britanie, dar Times a anticipat câteva fragmente care au galvanizat deja presa britanică și nu numai. După declarațiile șocante despre relația lui Harry și Meghan cu personalul lor, alte povestiri culese de Low atrag acum atenția, potrivit Today. Vezi mai mult AICI.

