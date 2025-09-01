Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține

Un zbor Virgin Australia de la Bali la Brisbane s-a transformat într-o experiență umilitoare pentru pasageri, după ce toate toaletele aeronavei au cedat în timpul călătoriei. O parte dintre cei aflați la bord au fost rugați de echipaj să își facă nevoile în sticle.

Zborul VA50 al companiei Virgin Australia a decolat din Denpasar, Bali, spre Brisbane, pentru o călătorie de aproape șase ore. La plecare, una dintre cele trei toalete ale aeronavei Boeing 737 Max 8 era deja defectă. Compania a ales să continue zborul, invocând lipsa de sprijin tehnic disponibil pe aeroportul din Denpasar.

Situația s-a agravat rapid. După decolare, și celelalte două toalete s-au stricat, iar în ultimele 100 de minute ale călătoriei pasagerii nu au avut nicio toaletă funcțională la dispoziție.



„O femeie în vârstă a fost umilită”

Un pasager a declarat pentru publicația The Australian că o femeie mai în vârstă nu a mai reușit să se abțină și a urinat pe ea în fața celorlalți călători.

„La jumătatea zborului, toate toaletele au cedat. În cele din urmă, echipajul de cabină ne-a informat că va trebui să ne ușurăm în sticle sau deasupra a ceea ce era deja în toaletă”, a spus acesta.

Mai mult, o toaletă a început să scurgă urină pe podea, ceea ce a umplut avionul cu un miros greu de suportat.



Reacția companiei aeriene

Virgin Australia a confirmat incidentul, dar nu a comentat direct situația pasagerilor obligați să folosească sticle pentru nevoile fiziologice.

„Un zbor Virgin Australia de la Denpasar la Brisbane joi seara a întâmpinat o problemă în timpul zborului care a afectat capacitatea de funcționare a toaletelor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Independent.

„Ne cerem scuze sincer oaspeților noștri și mulțumim echipajului nostru pentru gestionarea unei situații dificile la bord. Vom acorda credite oaspeților pentru zborul Denpasar - Brisbane și îi contactăm în mod proactiv pentru a le oferi această actualizare”, a adăugat acesta.

Compania a precizat că defecțiunea este în curs de investigare.

Problemele tehnice ale toaletelor nu sunt rare în industria aeriană. În martie, un zbor Air India de la Chicago la Delhi a fost nevoit să se întoarcă după aproape cinci ore, când opt din cele 12 toalete s-au înfundat cu obiecte improprii, precum pungi și cârpe. Pasagerii au suportat un drum de aproape 10 ore, doar pentru a ateriza din nou în Chicago.

De această dată, zborul Virgin Australia a ajuns la destinație la timp, însă experiența pasagerilor a fost una dintre cele mai inconfortabile și umilitoare din ultimii ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News