Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit

Două tramvaie s-au ciocnit, vineri, în zona centrală a orașului Timișoara.

Trei pasageri au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale după ce două tramvaie s-au ciocnit, vineri, în zona centrală a orașului Timișoara, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș.

Echipajele de intervenție, la fața locului

Accidentul a avut loc în Piața Traian, iar în cele două garnituri se aflau 25 de persoane, conform sursei citate.

La locul evenimentului au fost alocate forțe ale pompierilor și echipaje medicale SMURD.

„În urma impactului, trei victime au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior refuzând transportul la spital”, a precizat ISU Timiș.

Polițiștii cercetează împrejurările în care a avut loc accidentul, potrivit Agerpres.

