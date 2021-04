Părintele Vasile Ioana a vorbit despre un episod mai puțin cunoscut. „Domnule ministru, demisia dumneata pot să o semnez oricând!”

În duminica a patra din Postul Paștelui, părintele Vasile Ioana a vorbit despre un episod istoric vechi de peste 150 de ani. Acesta a făcut un arc peste timp între modul în care laicul se raportează la Biserică în prezent și modul în care se raporta în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când Sfântul Calinic de la Cernica era episcop al Vâlcii și când a realizat seminarul teologic de acolo:

„Ministrul Educației de atunci, Kretzulescu, vine la Vâlcea supărat pentru că Sfântul Calinic așează (construiește) o lucrare foarte frumoasă, un seminar teologic, cu profesori foarte cunoscuți în Vâlcea. În Râmnicu Vâlcea, în momentul în care profesorii intră într-o dispută, fac o reclamație către domnitor, către Guvern și vine personal ministrul învățământului.

Se întâlnește cu Preasfințitul Calinic, episcopul Vâlcii, pe dealul care duce spre catedrala din Vâlcea și spune: Am venit să te pun la punct. După aceea, Sfântul Calinic spune: Domnule ministru, dumneavoastră sunteți laic, eu am rezolvat lucrurile la seminarul teologic, vă rog să vă întoarceți acasă la București și să vă vedeți de treburile dumneavoastră la minister, Aici, lucrurile s-au rezolvat. Sunt omul lui Dumnezeu și am rezolvat lucrurile.

S-a întors ministrul supărat, el nu a putut să mai ajungă la seminar pentru că Sfântul Calinic l-a întors din drum, spunându-i care e misiunea lui de episcop, ca el să rezolve lucrurile. Ministrul Kretzulescu s-a supărat și s-a dus la Alexandru Ioan Cuza cu demisia în mână și spune: Măria Voastră, ori îmi acceptați demisia mea, ori îl scoateți din tronul Vâlcii pe Calinic, episcopul care m-a înfruntat și nu sunt de acord cu acest lucru. Vă rog să faceți asta, sunteți voievod. Alexandru Ioan Cuza i-a spus: Domnule ministru, demisia dumneata pot să o semnez oricând, de dumneata mă pot lipsi, dar de Calinic de la Vâlcea niciodată nu mă voi lipsi, deoarece este om adevărat, ierarh adevărat și nu voi semna niciodată nimic împotriva lui.

Atunci, ministrul se pleacă smerit și spune: Iertați, Măria Voastră. Și a rămas proverbial citatul ăsta: Domnule ministru, de dumneata mă pot lipsi oricând, dar de Calinic niciodată. Asta arată demnitatea unui ierarh, demnitatea patriarhală care uneori este știrbită de oamenii politici“, a precizat părintele Vasile Ioana în Duminica a IV-a din Postul Paștelui.