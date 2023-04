Părintele Calistrat, după ce Dana Nălbaru a anunțat că s-a pocăit: N-ai părăsit viața publică!

Artista Dana Nălbaru a dezvăluit de curând, în podcastul lui Mihai Morar, că s-a pocăit, botezându-se a doua oară, și a renunțat la viața publică.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele.

Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri”, a declarat Dana. Și tot ea a mai spus: „când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem.Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu.

Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și ii mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a povestit Dana Nălbaru în cadrul podcastului, conform România TV.

Ce spune părintele Calistrat

Părintele Calistrat a contrazis-o pe Dana Nălbaru și a spus că aceasta nu a părăsit, de fapt, viața publică.

„Eu n-am nimic cu Dana asta Nălbaru, acum aud de ea. Am văzut și eu că apare pe Facebook că a părăsit viața publică. N-ai părăsit nicio viață publică. Toată lumea spune „nu te călugări că-ți închizi viața”. Mai multe mii de oameni întâlnesc eu acum într-o zi decât dacă eram un neica nimeni prin societate, cu nevasta rea de gură sau niște copii neascultători sau prin Spania la munca. Da, nu trebuie văzute lucrurile așa, e un punct de vedere al doamnei și îl respectăm. Pe Hristos îl întâlnim în patru feluri: într-o minte curată, într-un suflet curat, în lucrarea mistică când ni se descoperă în realitate cum i s-a arătat Mariei Magdalena sau femeilor mironosițe și îl putem descoperi în Euharistia liturgică. Se spune că „Cel ce mănâncă trupul meu eu sunt întru el și el întru mine”. Nu cred că există mai mare putere și mai mare frumusețe”, a spus părintele Calistrat.

