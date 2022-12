România în UE. Ciuvică: Am ieșit pe plus și dacă punem la socoteală privatizările. Când stai aici e greu să vezi creșterile și progresul / video

Analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au vorbit despre cei 15 ani de când România este în Uniunea Europeană.

„România e o țară prosperă. FMI ne estimează un PIB de 312 miliarde de dolari în 2023. Domne, nu-i puțin”, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac, în cadrul emisiunii „Miercurea Neagră”, transmisă la DC News TV.

„Păi nu e... acum pe bune, eu am zis tot timpul că fiecare e liber să aibă opinia lui, eu nu stau să mă contrazic cu nimeni, dar stând în România e greu să vezi creșterile și progresul. Sigur că putea să fie un progres mult mai mare. PIB-ul care e 300 de miliarde putea să fie de 400 de miliarde, poate, nu știu, dar România a evoluat mult de când a intrat în Uniunea Europeană.

Dacă cineva ar fi fost în România, ar fi stat o lună în țara noastră, prin 2005, iar apoi venea după 17 ani sau după 15 ani, că noi atât avem de când suntem în UE, vedea altă țară. Indiferent ce supărări avem noi, că aia nu merge, că aia nu funcționează, că tot suntem printre cei mai săraci din UE, iar noi suntem, o evoluție a fost de când noi am intrat”, l-a completat Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Suprataxarea profiturilor companiilor de petrol și gaze, pe masa Guvernului. Ciuvică: Lovitură puternică OMV, dar dată pe mutește. Trebuiau să se laude cu inițiativa asta

„Și aia cu banii, că tot bat unii câmpii, de ăștia extremiști, useriștii și auriștii, că dăm prea mult la UE... nu, noi am luat, oricum, mult mai mulți bani. Mai degrabă am luat de la Uniunea Europeană decât am dat, punând acolo și faptul că am făcut niște privatizări în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. Deci și pierderile cu privatizările sunt compensate de banii luați de la UE, noi luând bani puțini de la UE față de cât ne-au fost mereu oferiți”, a mai declarat Mugur Ciuvică.

Bogdan Chirieac a intervenit cu un comentariu referitor la rata de absorbție a României: „Am luat vai mama noastră! Am ajuns la 90% în primul ciclu, dar prin defazare, cu ceea ce am luat în exercițiul următor, dar am pierdut banii din primul exercițiu.”

Mugur Ciuvică a revenit: „Prin orice mijloace. România n-a luat suficient față de cât era oferit, dar oricum e pe plus, așa că discuția nu are rost.”

„Fără îndoială e pe plus, e șansa noastră să fim în UE și în NATO”, a conchis analistul Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cine e cel mai bun ministru din Guvern în viziunea lui Ciuvică

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News