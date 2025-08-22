Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis

Stelian Ion, fost ministru al Justiției, celebru pentru boxa adusă în Parlament, este contrat de Parchete, în dosarul Nordis, după un mesaj controversat.

”În legătură cu afirmațiile publice, nefondate, formulate pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei „Nordis”, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) precizează că ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului.

În dosarul penal vizând infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat, au fost derulate, începând cu data de 3 februarie 2025, următoarele activități:

- dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezența persoanelor de la care acestea au fost ridicate;

- efectuarea de percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;

- audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calități procesuale (inclusiv peste 600 de persoane vătămate);

- constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

Activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părților procesuale.

Precizam că în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat.

Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective.

Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competență cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură” precizează DIICOT în urmă cu puțin timp.

Pasele Stelian Ion - Parchet

Deputatul USR Stelian Ion a declarat vineri că ancheta în dosarul Nordis stagnează deoarece Ministerul Public nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor.

Parchetul a reacționat: ”Având în vedere afirmaţiile false făcute pe o reţea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în 'Dosarul Nordis', 'Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florenţa, nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor', pentru corecta informare a publicului şi în spiritul transparenţei instituţionale, facem următoarele precizări. DIICOT nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite şi în limitele alocărilor bugetare. Din verificările efectuate la DIICOT a rezultat că, în dosarul la care se face referire în postarea menţionată, nu a fost dispusă şi efectuată nici o expertiză”.

În ciuda precizărilor făcute de Parchet, Stelian Ion insistă: ”Mulţumesc PG pentru aceste precizări! Precizez la rândul meu următoarele: la nivel de DIICOT cineva îşi bate joc de dosar şi îi minte pe păgubiţi, iar chestiunea asta ar trebui cercetată de Inspecţia Judiciară. Procurorul de caz sau procurorul-şef DIICOT ţin pe loc dosarul Nordis, prin nedispunerea expertizei financiar-contabile în cauză, în vreme ce vina pentru această situaţie este aruncată de la nivel de DIICOT în faţa păgubiţilor exclusiv asupra Parchetului General de pe lângă ICCJ. Aştept precizări lămuritoare din partea conducerii DIICOT. Tăcerea poate fi şi ea grăitoare”.

Patronul Nordis scapă definitiv de măsura controlului judiciar

Amintim că-n 20 august, patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă definitiv de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Bucureşti.



"Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă", se arată în decizia instanţei.



În luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind eliberaţi de Instanţa supremă.



Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, în schimb Laura Vicol nu are niciun fel de interdicţii.

